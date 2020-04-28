Oğuzhan Murat Öztürk – Kayıtlar

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Orta karar komedi filmlerinde sıklıkla kullanılan bir klişe vardır. Kahramanın sağ ve sol tarafında biri beyazlara bürünmüş melek kılıklı biri de elinde asası ve kırmızı kıyafetli şeytan kılıklı -bunlar aynı zamanda kahramanın ta kendisidirler- varlık ona sürekli birbiriyle çelişen tavsiyeler fısıldarlar.

Tam sürekli müspet ve menfi haberlerle şapsallaşan bizlerle kararsız film kahramanı arasında bağlantı kurup yazıyı kurgulayacaktım ki hatırıma seneler öncesinin başka bir melek şeytan hikayesi geldi.

Erzurum’da okurken çok kısa bir dönem at yarışı oynamış ama kısa sürede bu işin bana göre olmadığını görerek bu gereksiz alışkanlıktan vazgeçmiştim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu benim için alışkanlık denilebilecek kadar bile uzun sürmemişti. Sürmemişti sürmemişti lakin bu kısa dönemde bir akşam vakti yurt merdiveninde karşılaştığım Rizeli Turan’a “Ulan Turan şansa bak 4’te kaldım,” demem, o anda meseleye “o parayi baa ver ben seni sabah 5’te kaldurum” diyecek kadar yabancı olan fakat sonradan bu işten bir hayli muzdarip olacak olan bu fıkralardan fırlamış Karadeniz delikanlısının kafasında kolay para kazanma hırsının kapısını da aralayıvermişti.

Turan nerden ve nasıl öğrendiyse bir şekilde at yarışı olayın künhüne vakıf olmuş ancak bu vakıf olma hali elinde avucunda ne varsa at yarışına yatırmasına engel olmamıştı.

Sonraki yıllarda aynı yurtta olmasak da görüşmeye devam etmiştik. At yarışı oynamaya daha kötüsü hâlâ kaybetmeye devam ediyordu. Zaman zaman da “Senun yüzinden buluştum bu boka,” diyerek bana takılıyor, tövbe üstüne tövbe etse de eline para geçtiğinde yine soluğu ganyan bayiinde alıyordu. Tabii ben de Karadenizli olduğumdan onunki gibi keskin cevaplar verebiliyordum “O ki beni örnek aldun şimdi al şimdi oynamayrım oyniyan halumi örnek aluyusun da şimdikini niye almayışın.” Hak veriyordu bana vermesine ama bu illete öyle bir bulaşmıştı ki bayram öncesi ailesinin yolladığı parayı bile at yarışına yatırdığından Kredi Yurtlar Kurumunda odaları dolaşarak “Arkadaşlar bi arkadaşumuz memlekete gidecek parasi kalmadi yârdim edelum,” diyerek kendi yol parasını toparlıyordu. Bunu anlattığında şunu eklemeyi de unutmamıştı:

“İhtiyacum kadar topladum fazla almadum.” En azından o parayı Rize bileti almaya harcamış ve evine dönebilmişti.

Günlerden bir gün üniversite kampüsünde dolaşırken hemen arkamızda sevgilisine cilve yapan bir genç kızın “Turan Turan” diye bağırmalarına müstehzi bir şekilde göz süzüp “Kizun biri beni çağruyi ama yüz vermiyceğum oğa” dedikten sonra bana dönerek anlatmaya başladı.

“Geçen gün yurtta ders çalişiyirum. Baktum ganyan gastesi önümde duruyi. İçumden bi ses dedi ki ‘ula Turan bu kez parayi vuracasun kak git ganyana,’ ebir bi ses de dedi ki ‘ula yârin sinav var otur oturduğun yere bok yema’ bir diyi ki git oyna ebir ses otur anliycağun içumde meleklan şeytan savaş ediyi.”

“Eee ne yaptın,” dedim. “Ne yapacağum gittum parayi verdum geldum.”

“Ula niye meleğu dinlemedun?”

“O zaman onun melek olduğuni bilmeyidum.”

Turan’la koptuk komik pek çok macerası hayal meyal gözlerimin önünden geçiyor. Hâlâ at yarışı oynayıp oynamadığını bilmiyorum ama ganyan bayilerinde talihi bir türlü yaver gitmeyen bu özel adamın bahtının bir başka alanda açık olduğunu bilmenin gönül rahatlığıyla satırlarımı sonlandırıyorum. Rizeli Turan evlendi ve tek seferde beşiz babası oldu!

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Bugün karantinanın en sakin günlerinden biri gibiydi. Her ne kadar pazar gününü yaşadığımıza dair elimizde elle tutulur çok fazla veri bulunduramasak da ömrümüzden bir günü daha eski hayatımıza hasret duyarak tüketiverdik.

Bugünkü oruç da çok fazla yormadı ama zihin melekelerini zorladığını basit bir metni dahi okuyamadığımda anladım. Tüm okumalarımı bırakarak Ramazanlık okumalar yapmaya karar verdim.

Bunlardan biri Büyüyenay’ın neşrettiği Selim Nüzhet Gerçek’in Geçmiş Zamanlara Dair kitabı. Hepimizin ortak problemi haline gelen karantinada okuyamama açmazının üstesinden gelebilenler için keyifli bir alternatif bu kitap. Eski mektepleri, meyhaneleri ve kahveleri kendine has üslubuyla kaleme almış müellif. Makalelerden birisi ilginç…Tandırbaşı başlığını taşıyor. Bu başlık bizi ister istemez köy evlerinde ekmek pişiren ihtiyar kadınlar tahayyülüne yönlendirse de makaleyi okumaya başladıkça kazın ayağının hiç de öyle olmadığının farkına varıyoruz.

Ortasında kafes şeklinde bir soba bulunan masanın etrafında sırtlarına giydikleri kalınca montlarla battaniyenin altına ayaklarını uzatmış kadınlar hayal edelim. Gündüzleri tandır etrafında nakış işlemek, dikiş dikmek gibi maharet gerektiren el işleri için toplanan hanımlar, aynı düzenek gece vakti kurulduysa bu kes tandır etrafında masallar ve en karanlık hurafelerle dolu efsaneleri anlatmaya başlarlar. Nüzhet’in dediğine göre bu sohbetlere çoklukla kuruyemiş ve şerbet de eşlik etmektedir.

Dünkü eski dostlarımın jestinden sonra bugün de Adnan ağabeyin jestiyle karşılaştım. Adnan ağabey ne zamandır gıyabımda beni mutlu edecek planlar peşinde koşuyor, farkındayım zira boşboğaz Göktürk bana yetiştiriyor. Bugün esaslı bir deneme yaptı ve beni gerçekten çok mutlu etti. Adnan abiye bir parantez açalım. Onu bize sevdiren böyle kendisi için küçük bizim için büyük jestler değil. Asla değil. Adnan abi akranlarının bizimle aralarına koydukları koca koca yıkılmaz setleri inşa etmeye zerrece tenezzül etmeden, mazisine ve çilesine hürmeten saygı ve edep dairesinde kalmaya çalışma gayretimizi eblehçe bir tâbi metbu ilişkisi üzerinden okumadan karşısındakine saygı duyan ve kendisine duyulan saygıyı bizatihi üreten bir büyüğümüz. Ben onunla yaptığımız sohbetlerden aldığım keyfi hiçbir akranından almadım. Kötü huyları yok mu peki? Var. Muhtemelen dört gözle beklediğimiz romanı şu an musluktan akan suyu 10 dakika ineğin otlamasını 25 dakika gösteren Fransız filmlerine dönmüş durumda.

Bugün adresimi isteyen tek kişi Adnan abi olmadı. Çocukluk arkadaşım Habil de ev adresimi istedi. Gerçi bu Oflulardan adama hayır bir şey gelmez ama neyse. Habil’le ufak bir sohbet yaptık havadan sudan sohbetin sonunda hasta olan biricik yavrusu Fatma Betül için dua istedi.

Ben dinen çok da makbul bir adam olduğumu düşünmüyorum ama bu yazıyı okuyan varsa küçük yavrudan duamızı esirgemeyelim.

Ve bir duamız da şu günlükleri yazmamıza sebep olan günlerin bitmesi için olsun.

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Günlük benim 31 gündür kahrımı çekiyorsun. Helal sana! Sen de olmasan kime derdimizi dökeceğiz!

Bugün geç bir saatte güne başladım. İftara kadar daha basit olanla iftar sonrası İskender’le uğraştım. Saat 2:20 daha yeni bitirdim. Çalışmak geriye bir şey bırakmıyor.

Bugün temizlik de yapmaya çalıştım. Annemden aldığım kovaya çamaşır suyu ve parlatıcı koydum üzerine sıcak su ilave ettim.

Mutfağı ve arayı temizledim. Bir ara çamaşır suyu beni bayıltacak gibi oldu. Bereket versin ki bayılmadan temizliği bitirdim.

3. sahurumda da yemeğimi görece erken vakitlerde yememe rağmen oruç tutarken baş ağrısı dışında bir problem yaşamıyorum.

Ne kadar acıktığımı iftar sofrasına oturduğumda anlayabiliyorum.

Bugün kitap sitelerinde de bir hayli dolaştım. Ciddi bir sevkiyat problemi yaşadıkları görülebiliyor. Bir sürü kitap satışa kapatılmış durumda. Gerçi gün boyu bilgisayarın başında olmaktan okuyamıyorum ama kitapla ünsiyetimizi koparmamak lazım.

Kitap deyince Recep Abi ile Yaşar salon için düşündüğüm kütüphaneyi yaptırma işini üzerlerine aldılar. Bu karanlık günlerde ne büyük bir jest!

Salgın haberleriyle alakalı görece bir iyimserlik havası oluşmaya başladı sanki. Sayıları takip etmeyi bırakmış olsam da bunu hissetmemek olanaksız. Tabii yine de itidali elden bırakmamak lazım.

Havadaki kararsızlık sürüyor. Sabahları iç acıcı bir güneş akşama doğru görüntü olarak yine güneş olsa da insanın içini titreten bir soğuk mevcut.

Geceleri hala hasta olunabilecek bir ayaza sahne olabiliyor.

Bu gecelik bu kadar kâfi, yapabilirsem 3-5 sayfa eski Ramazanları anlatan bir iki satır okuyayım.