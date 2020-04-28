Zeynep Arpacı – Kayıtlar

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Merhaba,

Aradan aylar geçmiş ve hiç sözcük tüketmemişim gibi hissediyorum. Hiç yazmamış, hiç konuşmamışım gibi. Oysa atlanan sadece birkaç gün. Yine sadece uyumaya çalışarak, okumaya çalışarak geçen birkaç zayi gün…

Ne olacak. Zaman ne kadar da izafiymiş değil mi? Aylardır perdeleri kapalı ve güneş ışığının sadece dar alanlarda kısa paslaşmalar yaşamaya çalıştığı, kullanılmayan bir salonun parkelerine değme çabalarıyla geçen haftalar. Tükendi.

Özlediğim hiçbir şey yok. Fakat çok fazla kimse var. En çok da bir kişi. O da malumunuz zaten. Kendimi hayata iteleyecek herhangi şey bulamıyorum. Olur böyle arada. Olsun.

İSAM var bizim, Üsküdar’da. İslam Araştırmaları Merkezi. Kalabalık ama sakin. Uzak ama huzurlu. Büyük ama bir başınalık imkânı tanıyor. Çayı beş kuruş, fotokopisi on. Ben hep üçüncü katın ortasında ve sağ köşesinde aynı masaya otururum. Evimde kıymetli bir kütüphanem ve çalışma odam hatta müsait bir yalnızlığım olduğu hâlde İSAM’ın ve İSAM’da çalışmanın keyfi, verimliliği başka. Evde yapamadığım birkaç sayfa tashihi orada birkaç forma adedince yapabiliyor, yorulduğumda hep aynı ağacın altında uzanabiliyor ve birkaç ayda bir denk geldiğim ahbaplarla hasbihâl edebiliyorum.

Günler azalıp, yazılacaklar ve okunacaklar biriktikçe, yapılacak işler üzerime üzerime gelmeye başlayınca, yayınevinin editörü arayıp dosya teslim tarihi isteyince yoğun bir telaşla İSAM’a koştuğum günleri arıyorum şimdi. Aksi hâlde evde çayımı, kahvemi dahi tazelemeye enerjim yok.

Yazmadığım birkaç gün içerisinde yine Netflix’den Mesih dizisine sardım önce. Saramadım aslında. Sarmadı da beni. Zorladım ama yedinci bölümde filan bıraktım. Neredeyse Osman Sınav’ın Acı Hayat dizisini filan izleyecek kadar bir geri çekilme ve ne yapacağını bilemez hâle geldim. Sonra da Ahmet Kaya şarkılarıyla bezenmiş Suskunlar dizisinin yirmi sekiz bölümünü de tamamladım. Gerçekten faydasız insan tanımına bu günlerde öyle çok uyum sağlıyorum ki vicdanla taşınır gibi değil.

Eğer bu karabasan dünyanın üzerinden artık kalkmaya başlarsa önce buradan çok uzaklara uzanıp sonra da soluğu suyun altında alıp, tüpü sünnetleyip yettirebildiğim kadar dalış yapmak istiyorum.

Geçtiğimiz günlerde eski bir paylaşımımla karşılaştım. O anda gidecek bir yer sormuşum ve ilk dalış badimden yanıt gelmiş “ben hiç söylemeyeyim” diye. Tez vakitte, buralardan bir süre uzak kalacak kadar elverişli bir zaman dilimi diliyorum ve denizin kenarında oturmak, içinde yüzmek, altında dalmak için gün sayıyorum.

Artık sağlıklı depresyonlar da dilemiyorum size. Umarım günden güne zaman zayi edebilecek, benimkilerden faydalı hobiler keşfedebilmeniz dileğiyle.

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Tek kelime etmek istemiyorum. Son peygamberin hadisine itiraz eder gibi tüm günler birbirinin aynısı. Zarardayız. Evde olmaktan, yalnızlıktan, evin derlenmesi, toplanması, mutfak, çamaşır, elektrik süpürgesi ve sair ilişikli her şeyden çok yoruldum. Sıkıldım. Hatta artık nefret etme aşamasına geldim. Bu sabır akli melekelerim adına hayra hiç alamet değil.

Gündüzleri uyanamıyor geceleri ise uyuyamıyorum ve buna kesinlikle bir çözüm bulamıyorum. Bu beni daha da perişan ediyor. O kadar faydasız hâle gelmişim gibi hissediyorum ki dokunacak bir öykü bulamıyorum. Telefondan, bilgisayardan, sosyal medyadan, salondaki lacivert kanepeden, mutfaktaki tekli koltuktan bile tiksinir hâle geldim. Artık kendi kendime dahi konuşmuyorum.

Yapacak yığınla şey var ama hiçbirine başlayamadan kendimi tükenmiş hissediyorum. Evdeki tek sevdiğim şey sanırım kırmızı kahve makinesi. Ve sanırım geçenlerde bahsettiğim salgınla ilgili o bilindik kitabı okumaya devam etmek de istemiyorum. Ve sanırım mutfaktaki kalorifer peteğinin üzerine bir iki hafta önce yerleştirdiğim Dante’nin İlahi Komedyası’nı alıp CEHENNEM’den başlayıp okuyacağım. Şu an kahve makinesi haricinde ilgimi çeken tek şey o.

.

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Ben bunları size ulaştırma gayesinde karalarken bir an kalkıp dayanamadım ve CEHENNEM’i rastgele açtım. Şimdi size çıkan kısmı kopyalayıp aranızdan ayrılıyorum.

Ruhumuz, Allah’a emanet!

**

“ 43 Dediklerini dinleyince, büyük bir acı doldu içime

çünkü Limbus’ta sallantıda olanların içinde

değerli insanların bulunduğunu anlamıştım.

46 “ Ustam, efendim söyle bana”

diye söze girdim, sarılmak amacıyla

her hatayı alt eden o inanca:

49 “kendisinin ya da başkasının çabasıyla buradan çıkıp da kutsanan biri var mı?”

Üstü kapalı sözlerimi anlamıştı,

52 yanıt verdi: “ Buraya yeni gelmiştim ki,

başına zafer tacı giymiş güçlü biri

de buralara indi.

55 İlk atasının, onun oğlu Habil’in, Nuh’un,

yasa koyucu uysal Musa’nın,

İbrahim peygamberle kral Davut’un,

58 İsrail’le babasının ve çocuklarının,

ve daha birçoklarının,

ve uğrunda onca şeye katlandığı

61 Rachele’nin gölgelerini cennetlik kıldı.

Şunu da bilmeni isterim ki,

daha önce hiçbir ruh kurtulabilmiş değildi.”

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Bu satırları size karanlığın içinden yazıyorum. Bir trafo yangını -öğrenebildiğimiz kadarıyla- sebebiyle, yirmi birinci yüzyıla yakışmayacak uzunlukta -iki saattir- elektriksiziz. Evde bir telaş, bir panik havası…

90’larda çocuk olmayı dibine kadar yaşamış iflah olmaz bir romantik olarak bu karanlık hoşuma bile gitti evvela. Sessiz ve yapay frekanssız bir evim var. Az eşyalı bir de. Fazla büyük olmayan üstelik. Bundan önceki hafif burjuva hikayemiz 150 metre karede geçiyordu. Boydan camlarına ihtiyar çınar ağaçlarının dalları yaslanıyordu. Üst katında muazzam bir teras, işimizi görecek bir mangal ve salıncak ve hatta semaverimiz dahi vardı. Ama kocaman evde naif bir sessizlik hakimdi. Televizyonumuz yoktu. Hâlâ yok ve hiç olmadı. İlk kez ziyarete gelen olduğunda ya da herhangi bir durumda sohbetin arasında televizyonumuz olmadığını söylediğimizde yoğun olarak şaşkınlıkla karşılaşıyoruz. Zamanla bu şaşkınlık yerini “artık bir televizyon alın” ısrarına bırakıyor. Sanırım yaklaşık dört yıl sonra ilk defa bu korona günlerinde aklımın köşesinden minicik bir an televizyon almak geçmiş olabilir. Yalan yok! Fakat direndim ve bu ufak düşünce kırıntısını bertaraf edebildim. Elimizde akıllı telefonlar, kucağımızda kişisel bilgisayarlarla zaten yeterince yüksek yapay bir frekansın kontrolü altındayız. Salonun mümkün olduğunca boş olması kuvvetli bir huzur veriyor. Şimdi bunları yazarken fenerle aydınlattığım duvarlara göz gezdiriyorum da, televizyonu yerleştireceğim herhangi bir köşeye kıyamıyorum inanın. Salonun hiçbir boş duvarını feda edemiyorum, baş köşeye televizyonu yerleştirmek de kendimize yapacağımız en büyük adaletsizlik geliyor bana.

Buna rağmen, yani elektriklerin kesilmesiyle gömüldüğümüz karanlıkta ve sessizlikte her zamankinden farklı bir aura olmamasına rağmen, içten içte sevindim. Dedim ya, 90’larda sıkça elektrikler kesilirdi. O zamanlar oturduğumuz küçük bir çatı katı dairemiz vardı. Dört bir yanı ahşap, lambri olan. Babam, salonun ortasına üzerinde bir cam içinde minik bir torba bulunan, altı küçük tüp olan adını hiçbir zaman bilmediğim bir şey yakardı. Bu satırları üç ay önce yazmış olsaydım hemen babamı arar, tarif eder ve o şeyin adını öğrenir, sizi de bu gereksiz detayla aydınlatırdım. Fakat üzgünüm. İnanması güç ama babam yaklaşık üç ay önce öldü.

Neyse, o ortamı aydınlatan küçük tüplü ışıkla gölge oyunları oynanır, sohbet edilir, yemekler yenirdi. Sadece enerji kısıtlaması için değil hatta, 90’larda siyasi protestolar ve faili meçhuller bile “sürekli aydınlık için bir dakika karanlık” sloganıyla ışıklar söndürülürdü. Bazen de iletişim amacıyla gerçekleşirdi. Beyazıt Öztürk, kimler bizi izliyor derdi, izleyen pek çok hane ışıklarını yakıp söndürürdü Cuma akşamları. Yani ışık, aslında bir şekilde hep iletişimi kolaylaştırdı. Ama televizyon özellikle son yıllarda geldiği noktada bizi esir etmekten başka bir işe yaramadı.

Biraz daha uzatırsam sıkabilirim endişesi taşıyarak yazıya devam ediyorum.

Bu akşam ev arkadaşım bay bıyık ile karşılıklı kanepelerde hikaye kurgulama diye bir oyun oynadık. Ben bir hikaye kurguladım ve başladım o devam ettirdi, ardından o bir anda durdu ve ben sürdürdüm. Sonra tünelin ucun boktan bir yere çıktı, anladık ki bizden bir numara olmaz. Soda açtık içtik. Sigara yaktık filan derken, bay bıyık ısrarla youtube ile kavga edip operatöre söylendi. Derken acıktı, derken mutfağı henüz toplamamış olduğumu fark edip telefonun minik feneriyle mutfağa yani nam-ı diğer kara deliğe yollandım. Derken telefondan klik klik diye şarj bitiyor uyarısı geldi. Derken, elektrik kesintisi bana keyif vereceğine inanılmaz bir huzursuzluk verdi. Kitabın da tam aktığı bir yerdeydim, aklım orada kaldı filan.

Anladım ki ben baya modern zamanlar insanıymışım. Bu nedenle önce elektriği bulanın, sonra ampulü icat edenin sonra da medeniyetin gözünü öpeyim.

Sağlıklı haftalar dilerim.