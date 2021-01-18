Her Söz Bir Fotoğraf
“Her Söz Bir Fotoğraf” yarışması 20.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yarışmaya son katılım tarihi 31.12.2021’dir.
- “Her Söz Bir Fotoğraf” yarışması iki aşamadan oluşacaktır. Ayarsız derginin instagram hesabından aylık olarak paylaşılan sözlere dair katılımcıların çektiği fotoğraflar ay sonunda Ayarsız bünyesindeki jüri tarafından değerlendirilecek ve ilk 5 fotoğraf Ayarsız’ın instagram sayfasından ilan edilerek ilk 3 eser ödüllendirilecektir. Yıl sonunda ise alanında ünlü fotoğrafçıların dâhil olduğu jüri tarafından her ay seçilen 5 fotoğrafın tamamı arasından kazanan ilk 3 eser belirlenecektir.
- Katılımcıların, Ayarsız derginin instagram hesabını takip ederek Ayarsız’ın instagram sayfasından haftalık olarak paylaşılacak sözlere dair çektikleri fotoğrafları #ayarsizdergi ve #hersözbirfotoğraf etiketiyle paylaşmaları gerekmektedir.
- Şiddet, müstehcenlik, cinsel içerik, pornografi, hakaret, iftira içeren ve nefret suçu dâhil olmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca suç teşkil eden içeriğe sahip fotoğraflar başvuru kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bunlara ilişkin mevzuat gereği doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk fotoğraf paylaşana aittir. Yüklenen herhangi bir fotoğraf içeriğinden doğan herhangi bir şikâyet veya talebin vuku bulması halinde Ayarsız dergi sorumluluk sahibi değildir.
- Başvuru sahibi, yüklemiş olduğu fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında manevi ve mali haklarını ve uygulanabilir mevzuattaki diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Kullanılan fotoğrafların 3. kişilerin herhangi bir hakkını ihlal etmesi ve Ayarsız dergi ve/veya şirketi söz konusu ihlal dolayısıyla herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, başvuru sahibi Ayarsız derginin ilk yazılı talebini takiben derhal nakden ve defaten Ayarsız dergiye ilgili ödemeyi yapacaktır.
- Yarışmanın aylık aşamasında dereceye giren ilk 3 fotoğrafın sahibi bir yıllık Ayarsız dergi aboneliğine hak kazanacak, Ocak 2022 tarihinde yapılacak büyük jüri değerlendirmesinde birinci seçilen eserin sahibi İphone 12, ikinci seçilen İphone 11, üçüncüsü Samsung Galaxi Note 10 ile ödüllendirilecek ayrıca kazananlara “En İyi 500 Fotoğraf Albümü” hediye edilecektir. Yarışmada değerlendirmeye alınan bütün eserler 2022 yılında düzenlenecek fotoğraf sergisinde yer alacaktır.
- Katılımcılar yükledikleri fotoğrafların kendileri tarafından çekilmiş olduğunu taahhüt eder. Fotoğrafların çeşitli amaçlarla Ayarsız dergi tarafından bedelsiz olarak kullanımını kabul eder.
- Yarışmaya katılmak için Instagram hesabınızın açık olması gerekmektedir.