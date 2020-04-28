Mustafa Ulusoy – Kayıtlar

34. Kayıt

Yürek değil be, çarıkmış bu, manda gönünden,

Teper ha babam teper

Paralanmaz

Teper taşlı yolları.

Bir vapur geçer Varna önünden

Uy Karadeniz’in gümüş telleri!

Bir vapur geçer Boğaz’a doğru.

Nazım usullacık okşar vapuru,

yanar elleri…

Nazım Hikmet

34. Kayıt. “34” Konstantinapolis. En çok senden korkuyorum. Dolandırılmaktan, kaybolmaktan, çok yol parası vermekten, gecikmekten, üç otobüs iki tren bir tramvay değiştirmekten, yollarımın denize çıkmama ihtimalinde korkuyorum İstanbul.

Uyumayan ve uyutmayan şehir. Zenginler seni kadın; fakirler erkek olarak görüyor. Sense hermafrodit bir şehir olarak dileyeni koynunda döllüyorsun; dilediğine güzelliğini bahşediyorsun. Bütün zıtlıklara malik bir zindan olarak bütün zıtlıkları barıştıran bir bahar bahçesi de oluyorsun.

Sana kimseleri konduramıyoruz İstanbul! Memlekette İstanbullu yok bizim için! Belki birkaç Karay, birkaç Polenez, birkaç Arnavut diyebilir “İstanbulluyum!” diye, onlara da rast gelirsek eğer. Diğerlerinin İstanbullu olacağına kalbimiz kani gelmez. İlle de başka bir yerden gelmelidir diğerleri, Kars, Hakkâri, Yozgat, Niğde… Kıskanırız çünkü seni gözümüzden bile!

Bağrına çakılan zengin zekerleri, kesilen ağaçların, kentsel dönüştürülen tarihin… Farkında değilsin sen ama senin için yanıyor ciğerlerimiz Anadolu’nun kurak ve çorak bir yerinde. Ne zaman çıksam da gelsem bağrına, kendimi bir fazlalık gibi hissederim üstünde.

Vicdanımı böylesine kanatan şey ne bilmiyorum ama en çok sana yazılan şiirleri seviyorum İstanbul!

Senin rengin düşlerin arasında,

Gündüz mavi gece lacivert.

Hiçlerin yitip gidişi sırasında

Ölüm gibi acı; yaşam gibi sert

Hicranın yarasında,

Mutluluğun durasında

Bir sevda gönlüne dün gibi dadanmıştır.

Mavi sana küsse;

Sen maviden vazgeçsen n’olur?

Tüm renkler İstanbul, tek sana adanmıştır…

33. Kayıt

Heyder Baba, gece turna geçende

Köroğlu’nun gözü kara seçende,

Kıratına binip kesip biçende,

Ben de buradan tez matlaba çatmazım,

Ayvaz gelip çatmayınca yatmazım.

Şehriyar

Evin temizlik işleri nihayet bitti amma ve lakin bayram namazı olmayacak, bayramlaşma olmayacak. Dünyanın önünü görebildiğini söylemek hâlâ mümkün değil.

***

Futbol son günlerimin başlıca sohbet konusu oluyor arkadaşlarımla veya kardeşimle konuşurken. Doksanların Türkiye ve dünya futbolunu imkânlar ölçüsünce izlemiş biri olarak futbol mantığının nasıl değiştiğine hayret ediyorum kendimce.

Mustafa Denizli’nin maçların ikili veya üçlü oyuncu gruplarınca kazanıldığını vurgulaması geliyor aklıma. Uçe-Hög, Metin-Ali-Feyyaz, Emre-Okan-Suat, Ogün-Ünal-Tolunay üçlüleri aklıma geliyor.

Fenerbahçe’nin 94-95 sezonunda şampiyon olmasında Türkiye’de uzun zamandan sonra ilk kez dörtlü defansla şampiyon olması ve Fatih Terim’in 95-95’dan itibaren dörtlü defans sistemini oturtmaya çalışması kayda değer gelişmelerken Ersun Yanal’ın hem Ankaragücü’nde hem Gençlerbilriği’nde üçlü savunmayla başarıdan başarıya koşmasını da unutmamak gerekiyor. Mirçea Luçesku’nun Galatasaray’da ve özellikle Beşiktaş’ta ulaştığı şampiyonluklarda kurguladığı “kemik” gibi üçlü savunmaları da unutabilmiş değilim tabi.

***

“Futbol sadece futbol değildir!” düsturuyla hareket ettim hep çünkü futbol ulusal ve yerel bazda birtakım mücadelelerin tımarlanmış hali gibime geliyor. Seltik-Rencırs, Roma-Lazio, Ankaragücü-Gençlerbirliği rekabetleri bunlara birkaç örnek.

27Öğrencilerime yıllardır, eğer genel kültürlerini geliştirmek istiyorlarsa, futbol izlemelerini tavsiye ediyorum.

***

Kayıt. “33” İçel. Siz Mersinli değilsiniz! Siz Tarsuslu değilsiniz! Siz İçellisiniz! Bu gerçeği bilerek hareket sevgili İçelliler. Ömr-ü hayatımda İçelliyim diyen bir kişi bile görmedim, duymadım ben. Neden böyle olduğunu açıklayamıyorsunuz bile. Ayrıca İçel sevgili Hakan İlhan Kurt Ağabey’imin ve onun kutalmış varisi Muhammet Asrî Beyefendi’nin de memleketidir. İçel’i seviyoruz.

32. Kayıt

Heyder Baba, gün dalını dağlasın

Yüzün gülsün bulakların ağlasın,

Uşakların bir deste gül bağlasın,

Yel gelende ver getirsin bu yana,

Belki benim yatmış bahtım uyana.

Şehriyar

İftardan sonra kafamın içinde unuttuğumu hatırladığım bir şey döndü durdu, döndü durdu. Neden sonra hatırladım ki günlük yazmadım. Alışkanlıkların bile üç haftada kazanıldığı bu varlığı da yokluğu da ispat edilemez evrenin sıradan gezegeninde bir aydan fazla yazdığım şeyi unutmaya ramak kalmıştı.

***

Futbolun aşırı endüstriyelleşmesinden muzdarip olanların bir tanesi benim. Futbolu ve genel olarak takım oyunlarının tam anlamıyla bir spor olmadığını düşünüyorum. Takım oyunlarının karşılaşmaları spor müsabakalarından daha ziyade bir şov kanımca.

Ama aşırı endüstriyel futbolun parasını idare eden tanrılar, dünyada henüz korona virüsünün tedavisi bulunmadan maçların başlamasını istiyorlar. Zira en ciddi liglerin ciddi takımları bile bazı ekonomik sorunlarla karşı karşıya.

Sporcu sağlığını öncelemesi gereken yerel, ulusal ve evrensel federasyonlar ise şimdilik sessiz ve derinden bir çalışma içindeler. Bakalım ne olacak.

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Zaman tarih bilimine dair birtakım yöntem ilkelerini yani metodolojik prensipleri buraya yazıyorum. Önceleri tarihçi olmayanlar bu ilkelere pek dikkat etmezlerdi ama şimdilerde tarihçilerde bunu pek önemsememeye başladılar.

***

Kayıt. “32” Isparta. Kardeşimin üniversite okuduğu şirin ve gül kokulu memleket. Gül suyu, kolonyası, şerbeti, lokumu, dondurması, defteri, kitabı, kalemi, seccadesi, tespihi, radyosu, televizyonu, bilgisayarı, telefonu, arabası vs diye bir liste hazırlayabiliriz. Isparta kocaman bir gül ağacıdır; güzel memlekettir yani.

31. Kayıt

Heyder Baba, kekliklerin uçanda,

Göl dibinden tavşan kalkıp kaçanda,

Bahçelerin çiçeklenip açanda,

Bizden de bir mümkün olsa, yâd ele,

Açılmayan yürekleri şâd eyle

Şehriyar

Günlüklere başlayalı ay döndü. Uyuşukluk benim gibi evden zorunda olmadıkça pek çıkmayan insanların boynuna yapışmış vaziyette. Korona virüsünden de pek haberim yok şu sıra ama Ercüment Hoca’nın açıklamasından sonra yaşama umudumuzda bir artış gözlendi.

***

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu da evvelsi gün, yıllardan sonra, yeniden okudum. Yıllar sonra Hasta Çocuk’un gözüyle Nüzhet’e âşık olup da ıstırap çekerken 1914 Türkiye’sinin İstanbul’unu okurken Anadolu’nun halini düşünmek bir hayli zor oldu benim için.

***

Halıları birkaç gün önce yıkamaya gönderdik, perdeler yıkandı, asıldı, her yer süpürülüp siliniyor. Büyük temizlik var anlayacağınız evde ama evde halıların yokluğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Kuru zeminde at gibi yürüyoruz, ev hipodroma döndü. Sesi hapseden evdeki temel malzeme halıymış zira en fısıltılı cümlelerimiz bile savaş çığlığına benziyor.

***

Sahur yemeği yeme konusunda çok hassas birisiyimdir. En kısıtlı zaman dilimlerinde bile beş dakikalık sembolik bir uyku çekip ardından yemek yemeyi ve niyetlenmeyi kendime şiar edindim çocukluktan beri. Kağızman’da zamanın en uzun gündüz, en kısa geceye rast geldiği bir oruç ayında yine kısa arada bir sahur yemeği yiyeyim diye kafamı yastığa koymuştum ve tam dalıp gitmek üzereydim ki “GÜM!” diye bir ses duyup balkona fırladık ev arkadaşımla birlikte. Polis sirenlerinin ve silah seslerinin duyulması da çok sürmedi.

Birkaç dakika içerisinde de saldırı savuşturuldu. Bu olay benim hiç unutamadığım ve unutamayacağım sahur anısıdır. Belki ilerde daha ayrıntılarıyla anlatırım bu olayı.

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Kayıt. “31” Hatay. Tayfur Sökmen, Bağımsız Hatay Cumhuriyeti’nin ilk ve son cumhurbaşkanıydı. Tayfur Sökmen Hatay Cumhuriyeti’nin anavatana katılması konusunda büyük emek sarf etti. Murat Sökmenoğlu ise Tayfur Sökmen’in oğluydu. Çeşitli dönemlerde milletvekilliği yaptı. 21. dönem vekilliği sırasında meclis başkan vekiliydi. Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı aynı dönemde yurtdışına çıkınca Murat Sökmenoğlu bir haftalığına Türkiye Cumhuriyeti’ne, vekâleten de olsa, cumhurbaşkanlığı yaptı. Yalnızca şu kısa bilgi bile Türk Devlet aklını ve inceliğini bize göstermektedir.

30. Kayıt

Hacca gidemez diye tan eylemişler; benimse günde yüz kez hacılığım var!

Agâhî

Ercüment Ovalı Hoca beklediğimiz açıklamayı yapmış. Mutluyum! 23 Nisan mutluluğuma Ercüment Hoca’nın açıklamaları da eklendi. Şimdi bilimsel sürecin tamamlanması gerekiyor. Haydi İnşallah!

***

Ramazan da geldi çattı nihayet. Bu da kendi adıma bir başka mutluluk tabii. Tuttuğum ilk orucun üstünden 28 yıl geçmiş. Beş yıl sonra ilk orucumu tuttuğum mevsimi de göreceğim Allah izin verirse.

Ramazan ayını çok seviyorum, bende yarattığı dinginlik bir başka bu ayın. Milletimiz genel olarak yediden yetmişe ayrı bir özen gösteriyor bu aya. Bu ibadeti yapmalarından veya yapmamalarından bahsetmiyorum. Bu ameli işlese de işlemese de insanlar işleyene veya işlemeyene karşı bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyorlar.

Elbette cami çavuşları gibi oruç çavuşları ya da dini reddetmenin özgürlüğüyle küstahlık edenler olacak ama onlar hep azınlıkta kalacaklar. Biz azınlıkta kalan din, vicdan ve akıl yargıçlarına sağduyu çağrısı yapacağız.

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Lütfen kimseye “Oruç tutuyor musun?” sorusunu sormamaya gayret edin.

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Kayıt, “30” Hakkâri. Hakkâri’ye dair en büyük hayalim o boz yüce dağlarda kardelenlerin arasına oturup Doğu’ya, Ata topraklarına doğru türkü söylemek. Zap Suyu’nun ruhunun Orkun Irmağı’nın ruhuyla buluştuğunu ve birlikte Urmu’yu gönendirdiklerini görmek.

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