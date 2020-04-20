Mustafa Oğuz Bayat – Kayıtlar

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Sevgili Günlük hepimiz sinirli, hepimiz dertli, hepimiz bunalım halindeyiz. Bütün bu olumsuzlukların elbette yansımaları olacaktır. Bu yansımaları doğru kanalize edebilenler, vicdanına sarılarak uyuyacak olanlardır. Hatta vicdanın babaanne döşeği rahatlığında olmasından da öte gerçeği bulma, doğruyu gösterme yolunda hizmet etmiş olmanın haklı gururu da olacaktır. Sana daha önce de söyledim Günlük, belki son neşeler, son sinirler. Hakkıyla harcamak lazım. Havaya savurmak huyum değil, amacı olması lazım. Bu amaç sadece gülümseme olsa dahi.

Mıymıy olmayı hiç sevmem, mıymıy olanları da. O sebepten sana hiç mıymıy olmadım, kimseye olmadım. Ben ortaokul bebesi gibi babasına sinirlenip de öfkesini günlüğüne yazan tırsak değilim. Öfkem de, sevgim de bulur muhatabını, sana da belki muhasebesi yansır, belki özeti. Dik olmak lazım Günlük her halde, her duygu halinde.

Çin virüsünün belki de tek faydası insanların birbirini tanıması oldu. Aynı haneyi, işi paylaşanlar, aynı tastan çorba içenler, aynı yatağa girenler aslında aynılığın, hızlı yaşam içinde bir kamufle olduğunu gördüler. Herkes farklı, bir kısmı haklı.

Yarın iş çıkışı pazara gitmek zorundayım Günlük, 5 haftadır kurulmamış pazara, sonra markete. Farklı farklı yüzlerce insanla aynı amaç uğruna zorunlu yakınlık kuracağım. Yalnız benim heybemdekiler bana, onlarınki onlara…

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Berbat bir gün. Sokaklar normal günlerden daha kalabalık, otobüsler, duraklar, marketler, her yer. Gün içinde kaç defa sosyal izolasyonu bozmak zorunda kaldım bilmiyorum. Her geçen gün daha da yıprandığımı hissediyorum, sinirlerim alt üst.

Şu an Şerefsiz 1’in önünde bekliyorum. Ölüyor. Doğum yapacaktı, ya yavrulardan biri/birkaçı içinde kaldı da zehirledi ya da kanaması durmadı. Karnı ne kadar şişti bir görsen. Yavrucağın yavruluğu zamanı tam bel kemiği üzerinden bisiklet geçmişti. Haşarı velet yamultmuştu hayvanı. “Zaten o ezilmiş rahimle nasıl doğuracak bu,” diye düşünür dururduk. Olmadı işte. Dayanamadı Şerefsiz, dayanamıyor. Belediyeye haber verdim, hayvan barınağındaki ekipler yolda, büyük ihtimalle uyutacaklar. Nefesleri çok sık, yerinden bile kalkamıyor.

Annem ona Pati ismini vermişti. Ufaklığı zamanında hayattan yediği sillelerden olsa gerek her şeyi ve herkesi patilerdi. Tırnak geçirme yok, çat çat vururdu. Ama nasıl güzeldi, nasıl asil. Kaç defa da bizim eve girmişliği vardır arsız hırsız gibi. Gelir salonun orta yerine uzanırdı. Nasıl çıkaracaksın? Patara kütere vuruyor. Yemekle kandırır, indirirdim aşağı. İşten dönerken benimle yukarı çıkardı, asansöre girmesin diye ne kadar uğraşsam nafile. Bir yolunu bulurdu şerefsiz. Mamalarını alır inerdik aşağı, diğer şerefsizlerle.

“Benim yüzümden” diye acı çekiyorum şimdi başında. Korona sebebiyle düzgünce ilgilenemedim. Şimdi ölüyor Pati, tek tüyünde derman yok. Daha çok şey var onunla alakalı anlatacağım ama benim de dermanım yok. Son zamanlarında onu izlemek, af dilemek istiyorum Sevgili Günlük…

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