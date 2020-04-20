Mustafa Oğuz Bayat – Kayıtlar
15. Kayıt
Sevgili Günlük hepimiz sinirli, hepimiz dertli, hepimiz bunalım halindeyiz. Bütün bu olumsuzlukların elbette yansımaları olacaktır. Bu yansımaları doğru kanalize edebilenler, vicdanına sarılarak uyuyacak olanlardır. Hatta vicdanın babaanne döşeği rahatlığında olmasından da öte gerçeği bulma, doğruyu gösterme yolunda hizmet etmiş olmanın haklı gururu da olacaktır. Sana daha önce de söyledim Günlük, belki son neşeler, son sinirler. Hakkıyla harcamak lazım. Havaya savurmak huyum değil, amacı olması lazım. Bu amaç sadece gülümseme olsa dahi.
Mıymıy olmayı hiç sevmem, mıymıy olanları da. O sebepten sana hiç mıymıy olmadım, kimseye olmadım. Ben ortaokul bebesi gibi babasına sinirlenip de öfkesini günlüğüne yazan tırsak değilim. Öfkem de, sevgim de bulur muhatabını, sana da belki muhasebesi yansır, belki özeti. Dik olmak lazım Günlük her halde, her duygu halinde.
Çin virüsünün belki de tek faydası insanların birbirini tanıması oldu. Aynı haneyi, işi paylaşanlar, aynı tastan çorba içenler, aynı yatağa girenler aslında aynılığın, hızlı yaşam içinde bir kamufle olduğunu gördüler. Herkes farklı, bir kısmı haklı.
Yarın iş çıkışı pazara gitmek zorundayım Günlük, 5 haftadır kurulmamış pazara, sonra markete. Farklı farklı yüzlerce insanla aynı amaç uğruna zorunlu yakınlık kuracağım. Yalnız benim heybemdekiler bana, onlarınki onlara…
14. Kayıt
Berbat bir gün. Sokaklar normal günlerden daha kalabalık, otobüsler, duraklar, marketler, her yer. Gün içinde kaç defa sosyal izolasyonu bozmak zorunda kaldım bilmiyorum. Her geçen gün daha da yıprandığımı hissediyorum, sinirlerim alt üst.
Şu an Şerefsiz 1’in önünde bekliyorum. Ölüyor. Doğum yapacaktı, ya yavrulardan biri/birkaçı içinde kaldı da zehirledi ya da kanaması durmadı. Karnı ne kadar şişti bir görsen. Yavrucağın yavruluğu zamanı tam bel kemiği üzerinden bisiklet geçmişti. Haşarı velet yamultmuştu hayvanı. “Zaten o ezilmiş rahimle nasıl doğuracak bu,” diye düşünür dururduk. Olmadı işte. Dayanamadı Şerefsiz, dayanamıyor. Belediyeye haber verdim, hayvan barınağındaki ekipler yolda, büyük ihtimalle uyutacaklar. Nefesleri çok sık, yerinden bile kalkamıyor.
Annem ona Pati ismini vermişti. Ufaklığı zamanında hayattan yediği sillelerden olsa gerek her şeyi ve herkesi patilerdi. Tırnak geçirme yok, çat çat vururdu. Ama nasıl güzeldi, nasıl asil. Kaç defa da bizim eve girmişliği vardır arsız hırsız gibi. Gelir salonun orta yerine uzanırdı. Nasıl çıkaracaksın? Patara kütere vuruyor. Yemekle kandırır, indirirdim aşağı. İşten dönerken benimle yukarı çıkardı, asansöre girmesin diye ne kadar uğraşsam nafile. Bir yolunu bulurdu şerefsiz. Mamalarını alır inerdik aşağı, diğer şerefsizlerle.
“Benim yüzümden” diye acı çekiyorum şimdi başında. Korona sebebiyle düzgünce ilgilenemedim. Şimdi ölüyor Pati, tek tüyünde derman yok. Daha çok şey var onunla alakalı anlatacağım ama benim de dermanım yok. Son zamanlarında onu izlemek, af dilemek istiyorum Sevgili Günlük…
13. Kayıt
Merhaba Sevgili Günlük. Seni bir süredir ihmal ettiğimin farkındayım. İhmaller üzerine bir farkındalık söz konusu aslında. Şu aralar hepimiz çok şeyi ihmal ediyor ya da ihmal etmek zorunda kalıyoruz. Düşünmeyi, insanları, kendimizi ihmal ediyoruz. Yaşamayı ihmal etmiş olmamızın acısını ise şimdi anlıyorum. Arkadaşlarla bir bardak çayı ihmal etmişliğim çoktur, geniş bir zamanımda şöyle bir kumsala uzanmayı, bisiklete binmeyi, balığa gitmeyi, anneme sarılmayı… Anneme sarılamıyorum Günlük.
10 günlük iznin ardından bugün mesaim başladı. Müşteriler de benim işe başlamamı bekliyorlarmış gibi davrandılar. Otobüsler yine gelmiyor ve haliyle içi de duraklar da kalabalık. İnsanlar dışarda, hiç eksilme yok, hatta artmış.
Bugün pek tadım yok. Genelde tadımın kaçması benden kaynaklı sebeplerden olurdu, insanları pek takmazdım. Bu defa benden münezzeh. İnsanların umursamaz oluşu sinirlerimi bozuyor, devletin insan davranışlarını sezemiyor oluşu beynime kan sıçratıyor, hayata dair onlarca belirsizlik varken her geçen gün biri daha ekleniyor ve biz elimizdeki imkanlarla elimizden gelecek olanları tam olarak yapmıyoruz gibi geliyor.
Çok mu karamsarım? Ne o! İçimi dökemez miyim? Seni stres topu olarak kullanamaz mıyım? Pek tabii yaparım. Küfür de ederim dümdüz. 5 dakika sonra gülerim, belki 3 dakika önce ağladım. Sana ne? İşine bak.
Kusura bakma günlük anneme sarılamıyorum.
|Sepetiniz boş
Ben de bir ananas gördüm manavda. Öyle salak gibi duruyor. Almak istedim, daha ben ellemeden ellerin oldu. Döndüm bir daha eve…