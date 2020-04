Abdurrahim Zararsız – Kayıtlar

5. Kayıt

Yazılıp çizilenlerden anladığım kadarıyla karantina günlerinde okuma oranları bir hayli yükseldi. Bende ise bunun tam tersi bir durum söz konusu. Önceden ortalama iki günde bir kitap okuyorken son yirmi beş günde okuyabildiğim kitap sayısı sadece üç. O kadar boş zamanda ne yapıyorsun derseniz, efendim iş nöbetine gitmediğim zamanlarda Han’ımın emrinde çalışıyorum.

Bazı arkadaşlar günlüklerinde çeşitli listelere yer veriyorlar. İzlenecek film, dizi listesinden okunacak kitap listesine hatta karantina bittikten sonra yapılacaklar listesine kadar. Ben de üç maddelik bir listesi yaptım. İlk sırada neredeyse rutine binen ayarımı yeniden alt üst edecek bol tartışmalı bol eleştirili arkadaş sohbetleri var. İkinci olarak yapmak istediğim şey tabiatın kucağına koşmak. Mümkünse köye gitmek. Üçüncüsü ise eski okuma hızımı yeniden yakalamak.

Sadede gelelim; Peş peşe birer doz Jean-Jacques Rousseau ve Hüseyin Nihal Atsız’ı dimağa indirdikten sonra araya koruyucu niyetine bir şeyler atmaya karar vermiştim ki, iş arkadaşımın masasında Ahmet Ümit’in Bab-ı Esrar isimli romanı gözüme ilişti. Eski ama eskimeyen bir sıkıntım da böylece yeniden gündemime girmiş oldu. Yazarı tartışacak veya romanla ilgili edebi eleştiriye girişecek değilim. Konu o kitapta da bahsi geçen tarihi iki şahsiyet, Şems ve Rumi ile ilgili yazılanların ve anlatılanların düşündürdükleri… Bu zatların ilişkisini daima anlamsız ve abartılı buldum. Yazılan ve anlatılanlar diyorum çünkü gerçek bambaşka olabilir. İşin aslını net bir şekilde bu dünyada öğrenemeyeceğimiz açık. Bu yaşıma kadar teviller ve tasavvuf benzeri çeşitli izahlar beni ikna edemedi. Akıl, mantık, inanç… Hangi süzgeçten geçirsem olmuyor. Ah! Şimdi kimi ayarlı kimi ayarsız altı kişiden oluşan grubumuzla bir araya gelip bu konuyu tartışmak vardı ya… Neyse…

Bir ihtimaldir…

Karantinanın otuz sekizinci günü: Bu akşam Sağlık Bakanlığınca açıklanan rakamlar umudumuzu iyice artırdı. Beş gün önce gördüğümüz zirveden sonra açıklanan veriler inişin çıkıştan üç kat daha hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. Böyle giderse on güne kadar virüs tamamen bloke edilmiş olacak. Ardından her şeyin tamamen normale dönmesi birkaç gün sürebilirmiş.

Diğer bir ihtimaldir…

…

Karantinanın yüz kırk dokuzuncu günü: Bu gün eşimle beraber torbanın dibinde kalan unu, bardaklara bölerek ayırdık. Beş su bardağı un, beş gün… Elektrik ve su akışı dün itibari ile birer saat daha kısıtlandı. Buna göre; Musluklardan ancak günde üç saat su verilecek. Sular geldiğinde fazla abartmamak kaydı ile beşlik petlere su doldurup bir kenara koyuyoruz. Elektrikten ise akşam 18’den gece 11’e, Sabah 6’dan 9.00’ a kadar yararlanabileceğiz. Dolayısıyla televizyon yayını da bu duruma uyumlu olarak gerçekleşecek. GSM Operatörleri de aynı şekilde servis sağlıyorlar.

Karantinanın yüz ellinci günü: Dün akşam TRT 1 yayını da kesildi. Açtığınızda ekranda necefli maşrapa resmi arzı endam ediyor. Açık olan kanallar ise şunlar: TRT Haber, NTV, CNN ve Fox Tv. Onlar da pekiyi haberler vermiyorlar.

Ülke dışından haberler ise eskisi gibi sık gelmiyor. Gelenler ise virüs felaketini dibine kadar yaşamaya devam ettikleri yönündeki rutin bilgiler. Duyduğumuz en son değişik haber İtalya ve İspanyanın bu belayı başlarından def eder etmez İngiltere’nin yaptığı gibi AB den ayrılış için İtexsıt ve Esexsit referandumları için çalışma başlatacakları yönündeydi.

Bu arada, evde okunacak kitap ve dergi kalmadı.

Karantinanın yüz eli birinci günü: Sokaklardaki çöpler ancak on günde bir alınabiliyor. Kaldırımlarda düşüp kalan insan cesetleri ise en iyi ihtimalle 6-7 saat hatta bazen bir gün sonra kaldırılıyor. Artık hiçbir şeyden korku duymuyoruz. Günler geçtikçe, karantinanın ilk günlerinde aldığımız kilolarla birlikte korkularımızı da birer birer erittik.

…

Karantinanın yüz elli beşinci günü: Bu gün akşama doğru son bardak unumuzdan ekmek yapıp dört kişi paylaştık. Birbirimize, kaçınılmaz sona doğru yavaş yavaş hazırlanmamız gerektiğinden bahsederken peş peşe iki kez telefonla arandık. İlkinde bir yakınımızın daha vefat haberini aldık. Artık bu tür haberler aldığımızda hislerimiz allak bullak oluyor. Ne hüzün ne acı ne de öfke… Tarifi mümkün olmayan garip bir duygu… İkincisine ise normalde sevinmemiz gerekiyordu ama onu da beceremedik. Hafif bir burukluk yaşadık sadece. Genel karantina başlamadan hemen önce beraber yaşadığı kızını da alıp Antalya Toroslarındaki Yörük yaylasında iki oğlu ile yaşayan kız kardeşinin yanına giden yan komşumuzdu arayan. Gitmeden evinin anahtarını bize bırakmıştı. Kilerinde epeyce erzak ve dolabının buzluğunda et ve tavuk olduğunu eğer bozulmadılar ise alabileceğimizi söyledi. Onların durumu şimdilik gayet iyiymiş. Tamamen organik yayla ürünleri ile besleniyorlarmış. Civar köylerden hala değiş tokuş yolu ile buğday ve un temin edebiliyorlarmış.

…

Bir ihtimal daha var…