A. Serkan Selay – Kayıtlar

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23 Nisan… Dünya üzerinde, tüm zamanlar boyunca, yaşamış olan Türk devletleri içerisinde; en geniş coğrafyalarda, en uzun asırlar boyunca ve pek çok farklı milleti de ukdesinde barındırmak suretiyle hüküm sürmüş olanlarından Osmanlı İmparatorluğu’nun adeta küllerinden doğmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu milli iradesi, -o zamanki adıyla- Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü kutladığımız, böyle önemli bir tarihi hadisenin vuku bulmasından dolayı bayram ettiğimiz “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı tam yüzüncü kez kutlayacağız, iki gün sonra. Bu virüs salgını, yüzüncü yıl kutlamalarının üzerine de fiziki anlamda heyula gibi çöktü, çökecek orası kesin ama bu aziz milletin gönlünde, yüreğinde, benliğinde tüm ihtişamıyla kutlanacak, yaşanacak, idrak edilecek. Gazi Meclis ve pek tabiî ki o Gazi Meclis’in lideri Gazi Paşa minnetle yad edilecek, hürmetle anılacak.

Ben de kendi adıma, bu özel zamanlara özel olarak sosyal medya hesaplarımdan birinde, muhtemelen instagram hesabımda, “23 Nisan’da saat 23’te” bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Bu konuyu kesinleştirdiğimde, yine tüm sosyal medya hesaplarımdan duyurusunu yapmış olacağım. Ayarsız Dergi’de de kaleme aldığım “Bahtiyarsın Ey Kelebek” şarkısını, bu çocuk şarkısının bence hikâyesini, günün anlam ve önemine olan atıflarıyla ele alıp, kim bilir belki bir canlı ud performansı ile de süsleyeceğim bu canlı yayını. Kendimce ve ilgi gösterip yayına, katılımcı ya da izleyici olarak katılan kıymetli dostlarla, mütevazı bir anma programı yapmaya çalışacağım. Şimdiden, asırlık doğum günün kutlu olsun ey milli irade…

Sarı kedi bana küstü. Demiştim ya, hayatımda ilk defa bir kedi sevdim. Öyle böyle değil, baya baya sevdim yani. Corona yüzünden Sarı kedi ile arama kara kedi girdi. Yemek veriyorum, su veriyorum, en sevdiği şeyleri koyuyorum önüne ama onu sevemediğim, okşayamadığım, dokunamadığım, evin içine alamadığım için kendisi bana bozuk ve bunu öyle net bir şekilde ifade ediyor ki sormayın. Derdi yemek değil, derdi sevilmek, ilgi görmek. Umarım hayat normale döndüğünde beni bağışlar. Üzgünüm…

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Hayat telaşesi… Çok bilindik, çok kullandığımız, adeta içimize işlemiş bir tabir, değil mi? Hayat telaşesi…

Sabahları daha kargalar kahvaltılarını etmeden çalan telefon alarmları ile kalkılıp, uykulu ve de küfürlü gözlerle yapılan hazırlıklardan sonra kendini sokaklara atmalar. Trafik, gelmeyen belediye otobüsleri, leş gibi kokan metro vagonları, balık istifi dolmuşlar, vapurlar, halk otobüsleri…

Bir şekilde ulaşılabilen çalışma hayatı. Yalanlar, dolanlar, boş vermişlikler, had bildirmeler, hesap sormalar, kendine toz kondurmamalar, hesaplar, kitaplar, bitmek bilmeyen toplantılar, sonu gelmeyen kriz ortamları, hep bi’ kaygan zemin, hep bi’ nerden kazık yerim kaygısı, hep bi’, bi’ taraflarını kollama endişesi…

Akşam dönünce, leş gibi, pestil gibi, yorgun, bitkin, çökmüş psikoloji ve fizyolojilerle açılan soğuk ve karanlık ev kapıları. Kendini bari evinde rahatlatma çabaları. Tükenen şarjlar, bitmiş marjlar, toplum olarak topluca izlenen televizyon dizileri karşısında devrilip kalan imajlar…

Ertesi sabah, ertesi gün, daha da ertesi sabah, daha da ertesi gün… Aynı…

Aha hafta sonu geldi. Değişik bir şeyler yapmalar. Milyonlarca insanla birlikte, kahvaltıcı mekanlarda, serpme kahvaltı adı altında hep birlikte aynı çorbaya yine kaşık sallamalar. Öğleden sonra tornadan çıkmış o milyonlarca mekândan birine gidip tavla atmalar, nargilenin marpucuna bakmalar. Akşam oldu mu da güya felekten bir gece çalmalar. Aynı tornadan çıkmış balıkları, usül erkan bilmeden, sözde rakı bardaklarına, közde biber patlıcana katık yapmalar…

Daha rafine zevklere, daha rafine bir hayat tarzına ihtiyacın var ey insan kardeşim. Hayat pahalı, hayat zor, ekmek kavgası, faturalar, çocukların okulu, açlık sınırı bilmem ne… Tamam kabul. Sana diyorum ki hadi salonun başköşesinde duran televizyonunun arkasına geç ve o çok iyi bildiğin salonuna bir de oradan, bir de o açıdan bak bakalım. Ne göreceksin?

Bence beklentini düşük tutmakla başla işe. Bak her şey ne kadar da boş ve her şey, her insan ne kadar da eşit aslında anlamadın mı? Kademeleri, sınıfları, alanları kategorize eden biziz aslında. Zorlaştıran biziz. Hayat gerçekten çok kısa ve anlam ve değer yüklediğimiz pek çok şeyin hiç ama hiç bir kıymeti yok işin sonunda.

Bir tren yolculuğundasın, unutma. Ve hangi istasyonda ineceksin belli değil. Onun için geçtiğin her istasyonun keyfine var, pencerenden gördüğün manzaranın, yol arkadaşlarının keyfine var.

Çok da şey etme yani…

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Ülkenin, büyükşehir statüsündeki otuz vilayetinde ve madenci kenti Zonguldak ilimizde mukim olan insanları olarak “sokağa çıkma yasağı” uygulamasını da yaşayıp görmüş olduk. Kafa kağıdı müsait olanlar bilirler, seksen darbesi sonrası postal günlerinde bu durum nerede ise vaka-ı adiyeden sayılır bir hal haline gelmiş idi. E bu grup vatandaşımız için de bir nevi nostalji oldu.

Sığ politikacılarımızın o çok bilindik sığ argümanlarından biridir. Ağızlarını doldura doldura, diyaframdan aldıkları nefeslerini ciğerlerinden ortama boca ederek hönküre hönküre bağırırlar: Bu millet, karneyle aldıkları ekmek, şeker, yağ, tüp kuyruklarını unutmadıııı! Doğru, unutmadı. Unutması da mümkün değil zaten. Acılar unutulmaz, küllenir üzerleri sadece.

Dün gece ne oldu peki? Sadece kırk sekiz saat sürecek, uykuda geçecek on altı saati çık, otuz iki saat yaşanacak bir sokağa çıkma yasağında aç kalırım diye, içkisiz kalırım, sigarasız kalırım diye, inanamayacaksınız ama leblebisiz, tuzlu fıstıksız kalırım diye, buna hiç inanamayacaksınız ama iki gün boyunca evlerinin önünde yatacak arabaları benzinsiz kalmasın diye; gecenin o saatinde açık olan mahalle marketleri, kuruyemişçiler, tekel bayileri, fırınlar, akaryakıt istasyonları önünde birbirini yedi. Tekme tokatlı kavgalar çıktı. Haftalardır dikkat edilen sosyal mesafe ve izolasyon kurallarının canına okundu. Yazık…

Düzenli olarak takip ettiğim bir dizi var, Mucize Doktor… Bir Kore dizisinden uyarlama. Gerek insani duygular anlamında, gerek profesyonel iş hayatımda ilgilendiğim pek çok konu ve alan anlamında çok güzel detaylar, çıkarımlar bulduğum bir yapım. Covid19 salgını döneminde bu ülkenin de bir “Mucize Doktor”u olduğunu gördük. Nefret ettiğim ve yıllar önce hayatımdan çıkardığım sığ iç politikadan uzak, insani erdem ve hasletlere sahip, nazik ve naif, çalışkan, fedakar, mütevazı, ayrıştırmadan birleştiren, reklam ve böbürlenmeden, kibir ve büyüklük taslamaktan uzak, duygusal ama mantıklı, insani ama bilimsel ve teknik bir portre, bir “mucize doktor” var karşımızda.

Yıllar önce de bu memleketin sağlık bakanlarından biri, bu memlekette hiç bir başarının bedeli ödetilmeden, başaranın yanına kar bırakılmayacağını ifade etmişti. Umuyor ve diliyorum ki bu “mucize doktor”u acze düşürecek acizlere, kader fırsat vermesin. Özellikle “kader” diyorum çünkü gerisi bu acizliğin en sağlam adaylarıdır. Cehalet ve siyaset…

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