VE taslaklarımda tuttuğum bir tweet ile başlamak isterim seninle konuşmaya ey ayarsız okuyucu:

“Nisan gelse,

ve kiraz çiçekleri gibi açsan

Solmadan dökülsen avuçlarıma.”

Doğru saatte atayım da ekmeğini yerim diye taa kışın taslaklara attığımız dizeleri burada paylaşma amacımız yazar taifesinin romantik serserisi olmaya yürümemiz değil de, size taslaklarınızı sık sık kontrol edin demektir. Sâdece twitter taslakları yok hayatımızda, düşünün bakalım nerelerde ne taslaklarımız duruyor.

VE ben bir vakitler Haiku yazardım; ne alaka demeyin, yukarda kiraz çiçeklerinden bahsettik ya!!! Bu arada örtmenim kiraz çiçekleri deyince aklına Japonya gelmeyen arkadaşlar çıkabilir mi? Yazar arkadaş ağlıyor da…

Efendim işte en beğendiğim Haiku’m:

“Yağmur damlıyor

Gözünden gökyüzünün

Ağlasan sen de”

Eminim bunu okuduğunuzda dudaklarınızda şımarık bir tat kalmamıştır, benim de kalmıyordu o yüzden Haiku yazmamaya yemin ettim. J

VE merak ettiğim bir şeyi bu vesileyle Ragıp Ağabeğ’e huzurlarınızda sormak isterim. Instagram, snapchat, whatsapp, Messenger derken hikâyeler özelliği gelmeyen tek mecra Ayarsız kaldı. Ragıp abi lütfen ASAP aksiyon alıyor olur musun?

VE “Hüseyin Baba için İttihat ve Terakki’nin “tek vârisi” diyorum. Bu hakiki bir vaziyetin ifâdesidir! Merhum Eyüp Sabri ve Hüseyin Baba kendilerine emânet edileni saklamasını bildiler.” (Babamın Arkadaşları, s.32)

VE biz bu ay oy kullanacağız, devletimiz sandık kuracak. Aylardır inşallah önümüzdeki ay yazmam temennisi ile sırf not düşmek için “VE memlekette olağanüstü hâl devam ediyor.” dedik; sahi dedik, dedik aha n’oldu şimdi? Ben utanıyorum, utanması gereken herkes yerine de utanıyorum, bir İstanbullu olarak “Heyet-i Mebusan’ın Birinci Sene-i İçtimaiyyesi İçin Dersaadet ve Mülhakatından İntihab Olunacak Mebusların Suret-i İntihabına Dair” beyannâmesinden utanıyorum ki, biz sandığa olağanüstü hâlin yürürlükte olduğu bir ülkede gidiyoruz. Ne diyelim, hayırlısı…

VE bu ay mavrayı kısa kesip size öküz derisi bir metin vermek isterim, beklentim ise Fatih’in Rumeli Hisarı efsânesinde olduğu gibi onu ince sırımlar hâlinde kesmenizdir. Kolay gele, sırımlar için #öküzderisi @ekizv