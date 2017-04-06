Cameleri Harhali Etmak

Ey Taş Came’nun sallabaş cemağati!

Tepes – kupas Abril ayina da girduk. Mağallenun uşakopolari habu benum ağzumun vağazuni kaydedup dergilara basmuşlar. Prenklerun 1 Nisan deduğu gûn geturu onima kodilar: Baktum oğa Ayarsuz. Hoşima kaçti. Keyfum gelunce ben da minbere geri geldum.

Ula bi Reperandumi bile bensuz yapamayisunuz. Bibirunuze kâfur, şeytan, tecal, terorus; haçan ne buldiysanuz dedunuz. Yetmeyi; afuş yırtayi, lâmba sonduriyi, salon – salomaç salduriyisunuz. O binam, Abril 17’de ne fuşki yiyecesenuz? İddâyi kaybeden Suriya topraklarina mi çadir kuracak?

“Ve kâne’l-insanu eksere şey‘in cedelâ.” Yani ‘ insan egseri şeyde cedelleşur ’, tartuşi durur. Allağ-u Teğalâ hazretlari Keğf Suresi ellidordunci âyette boyle diyi. Resûl-i Zîşan da “Muslimana lağnet etmak oni eldurmak gibidur. Bir Muslimani kûfurla itğam eyleyen oni eldurmiş gibi olur” diyi. Sizisa nelar zırıldayisunuz, nelera cesaret ediyisunuz; cağil misunuz, ğafil mi?

Buralara dovişunuz yetmedi, gittunuz cedelinuzu Pelemenk memleketune taşidunuz. Gâvur size “Haburalara şini gelmayin, sora gelun” dedukça “Geluruk, sağa mi soracağuk” gaziylan Roterdam’in rotini dağuttunuz, damina un serdunuz da nooldi: Arkadan iki puğan. Oraya var yarum milyon Turk, arkanuzi olar temuzlesun, dursun.

Ordan sardunuz Alamanya’ya, parti kuru daldunuz Bulgarya’ya; ona atar, buna gider.. Alayina, taburina, çamurina kadar.. Hazur Osmanli’nun Reperandum Gazvelari başlamişiken bi da Yunan Gâvurina omuz atun da heybesunden iki dane ada duşsun. Adamlar hem da kıriz zamanina 18 ada, bi da Kayaluği tespilarina kattiler. Havuriya kaldi 2 hafta; 2 adaya Turk Bayraği çekilsa ‘evet ilâ hayir’dan dağa faydali bi iş kotarilmiş olur.

Ey cemağat, ula moğteramlar!

Biliy misunuz ki habu bizum İzmir’i Yunan Gâvuri deyil da İnciliz Gâvuri işğal etsaydi beki da Kurtiluş Savaşi başlamayacağidi. Yane ki biz Yunan’i kovalamağa savaş diyiruk. Ğollanda – Alamanya takişmalari ancaka muğazafakâr dabandan rey çalmağa yarar, milliyetçilerdan devşirecesan Yunan’a bi kafa atacasun. Reyiz giysa çelik miyferi, desa ki “Ola Hulusi, havuriya da iki bomba gônderun”; nasi yıkîlur ortaluk. Habu Kipçak Hoca’nuza ne doa edersunuz ha.