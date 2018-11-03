Mânidâr Edatlar Ansiklopedisi – 3. Cilt: İçin

“Ben, seni unutmak için sevmedim…” (Şiir: İlham Behlül Pektaş, 1973; Beste: Amir Ateş, 1974… Segâh şarkı)

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Aradan epey zaman geçmiş…

2004 yılının şubat ayı…

Antalya’da adli makamların ‘vaka-yı adiye’ (her gün yaşanabilecek türden basit ve sıradan olay) diye not düştüğü bir soygun kayıtlara geçti. Milliyet’in Akdeniz eki o soygunu şu cümlelerle haber yaptı:

“Antalya’nın Özgürlük mahallesinde bir eve zorla giren iki soyguncu, ev sahibi İlham Behlül Pektaş’ı tehdit ederek bir miktar parasını ve birkaç ziynet eşyasını gasp etti. Gasp edilen eşyalar arasında Pektaş’ın nikah yüzüğü de vardı. Soygundan sonra kayıplara karışan fâiller….”

Vesaire…

Olay, vaka-yı adiye…

Değil aslında!

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