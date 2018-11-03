NİHAYETSİZLİK NİŞANGÂHI

Yâreli ırmak

Berrak kıvrımlarını süsleyen çakıl taşlarını

Boğazımda hissediyorum

Fırtına mahfili kurulu

Puslu zamanlar dökümü havada uçuşuyor ama

Yel hissedilmiyor

Gökten ve topraktan uzak hep bir hipnoz hali

Uykuda akıtılan terlere sıkışan.

Nişangâhımda biriken nesneler:

Sürgünlük ödüllerim ve

Kirpiklerimde kan pıhtısı…

Yusufları katlettik

On bir kardeşten daha suçluyuz

Başımın üstündeki kuyu karanlığından

Eskimiş gömleğimin yakasına düşen

Taşralı düşlerim var

Yıldızların içini sızlatan

Çocukluğumdan silik bir şekilde tanıdığım

Yâreli ırmağa

Sitemim kadar.