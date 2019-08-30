Cadıkovan Nikola’nın Başına Gelen

Ahmet Şükrü Efendi’nin mektubu:

“Tırnova’da cadılar türedi.

Gün battıktan sonra evlere dadanıp, erzak namına ne varsa; un, yağ, şeker, bal gibi şeyleri birbirine katıp içlerine bazen toprak bile karıştırıyorlar. Evlerin içlerine girerek yüklüklerdeki yorgan, şilte, yastık ve bohçaları didikleyip açıyorlar. Zaman zaman insanların üzerine taş, toprak, çanak çömlek attıkları halde kimse bir şey görmüyor. Birkaç erkek ve kadının da üstüne saldırdılar. Bunlara sorduğumuzda, ‘Sanki üzerimize manda çöktü sandık!’ dediler ama bir şey görmemişlerdi. Bu sebeple birçok mahalle sakini evlerini başka yerlere taşımak zorunda kaldılar. Halk, en sonunda bunun cadı işi olduğuna karar verdi.”

21 Cemaziyelevvel 1249 (6 Ekim 1833)/ Takvim-i Vekai Gazetesi

…

(10 gün önce)

Cadıkovan Nikola evinin…