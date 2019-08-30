Köprüden Önce Son Çıkış!

“Tebrikler!

Dünya yorgunu, tembel, ruhsuz insanlar sıralamasında 98430948840. olarak ölmeyi hakettiniz! Birazdan Azrail kapınızı çalacak. Şimdi söyle bakalım şanslı fare kimin kılığında gelsin istersin?”

Tam bir zırva! Ne reklamı acaba diye düşünürken bir taraftan da tuvalete gitmek için doğruldu koltuktan.

“Kapıyı açmak için pek heveslisin bakıyorum, zilin çalmasını bekleseydin bari.”

Nefesini tutmakla vermek, oturmakla kalkmak, donmakla bayılmak arasında kaldı. Ekrandaki cüce gözlerini dikmiş Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndaki Johnny Depp sırıtmasıyla ona bakıyordu. Zorlasa ekrandan gerçek ebatında çıkabilecek kadar küçük bir cüce. “Cüceler Diyarı”nın cücesi.

“Hayır rüya değil, hayır bugün çok içmedin ve evet her şey gerçek. Sonunda hayallerin gerçek oluyor. Yolcusun ahbap! Nalları dikme, cartayı çekme, imamın kayığına binme vakti.”