Mürvet’e Sandıklı Mürvet diyenler Gogol’ü hiç tanımadılar, Gogol’ün yarattığı kahramanları da bilmezler, dolayısıyla bu sonbaharda içinde yaşadığı sayfalarda sabitlenmiş yaşını yüz yetmiş yedinci kez kutlayan Karoboçka da bildik biri olamadı onlar için. Neden mi? Edebiyatla yolları hiç kesişmedi de ondan.

Karoboçka. Ressam, P. Boklevski

Tanıştırayım, Karoboçka, adıyla ve yaşıyla doğdu. Ona bu adı veren, onun tuhaf bir alışkanlığına gönderme yapıtı. Karoboçka eline geçen her şeyi kutuların içinde saklıyordu çünkü. Mamafih fiziğiyle de bir kutuyu andırıyordu.

Yeri gelmişken öğretmen kimliğine bürünüp kısa bir bilgi vermek isterim. “Коробка” [karobka] Rusçada “kutu” demektir, “коробочка” [karoboçka] ise “karobka”nın küçültülmüş halidir: “Kutucuk.”

“Sohbet bu tonla sıkıcı oluyor, yeniden öykümüze dönsek mi?”