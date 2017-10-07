Omdurman’daki Ümit Millî Takımımız: “Veddül Beşir”

Veddül Beşir… Tanıdık gelmiyor değil mi? Biliyorum bu ismi daha önce hiç duymadınız. Herhalde bir yer ismi olsa gerek. Nerede acaba burası? Türkiye’den 1000’lerce kilometre uzakta olduğu kesin. Veddül Beşir, Omdurman’ın1 bir köyü. Tamam da Omdurman neresi? Omdurman, Sudan’ın Hartum eyaletine bağlı bir şehir. Veddül Beşir köyü yaklaşık 150 haneden oluşmakta. Sudan’ın başkenti Hartum’a2 50, Ankara’ya ise yaklaşık 4000 kilometre uzaklıkta. Fakat Veddül Beşir Sudan’da değil âdeta Türkiye’de bir köy. Bazen binlerce kilometrelik uzaklıklar insanların kalbindeki sevgiyi alamıyor. Veddül Beşir köyünün gençleri bir araya gelerek bir futbol takımı kurmuşlar: Veddül Beşir spor kulübü. Kulübün hali hazırda 17 futbolcusu var.

İyi de ne olmuş yâni? Bize ne bu köy takımından dediğinizi duyar gibiyim. Sıkı durun. Veddül Beşir futbol kulübü bu sezon maçlarına Ay-yıldızlı formayla çıkacak. Pankartları, meşaleleri, döner bıçaklarını hazırlayın arkadaşlar, bu sene Veddül Beşir’i şampiyon yapacağız! Türk iş adamları kulübün formalarını tedarik etmiş ve bu noktada kulübün sponsorluğunu üstlenmişler. Veddül Beşir’in kocaman bir stadyumu var: Köyün meydanına bulunan toprak saha. Antrenmanlarını da maçlarını da burada yapıyorlar.

Kendilerini “Türk gücü” olarak nitelendiren Veddül Beşir kulübünün teknik direktörü Muhammed İsa, Ay-yıldızlı formanın kendilerine güç vereceğini dile getiriyor ve devam ediyor: “Türkiye’nin mazlum coğrafyalara yaptığı yardımlar herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Yapılan iyiliklerden biz Sudan halkı da nasipleniyoruz. Türkiye’ye karşı vefa borcumuzu ödemek adına bu sezon Türkiye formasıyla maçlarımıza çıkacağız. Umarım bize başarı getirir.” 2008 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında Türkiye A Millî Futbol Takımımızın, Nihat Kahveci ve Semih Şentürk ile son dakikalarda attığı golleri bize yeninden hatırlatan İsa, “Türklerin duygusal hareket ettiğini biliyorum. Önlerindeki engel ne olursa olsun son ana kadar vazgeçmiyorlar. EURO 2008’de yaptıkları geri dönüşleri bütün dünya hayranlıkla izledi. Oyuncularıma sürekli onları anlatıyorum. Başarabileceklerine inanıyorum. Bütün köy halkı bizim arkamızda. Bu sezon umarım iyi işler çıkaracağız.” diyerek duygularını ifâde ediyor.