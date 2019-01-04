ÖKÇESİZ HANİFE

Yazar
Birsen Karaca
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Hanife’ye ökçesiz denmesi, kuşkusuz onun cesaretine vurgu yapmak için değildi: Hanife her şeyden korkardı. Korktuğu zaman da hızla savunma pozisyonu alırdı. Bu, izleyeni gülümseten bir pozisyon olurdu genellikle.

Hanife, ufak tefek bir genç kızdı. Fiziksel olarak sevimli bir görüntüsü vardı. Kara gözleri her daim ışıl ışıl parlardı.

Hanife zamanı gelince kendisi gibi ufak tefek bir delikanlıyla evlendi. Elbette ki kocası korkak değildi. Kısa boylu ama yürek yemiş bir delikanlıydı o.

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