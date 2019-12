Kalem kız Kübra’ya

Enver Paşa, Amerikalı komünist gazeteci John Reed ve karısı -yine gazeteci- Louise Bryant’ın da karakalem portrelerini çizmiş ve onlara imzalatmış. Reed bu resim yapıldıktan çok kısa bir süre sonra, yine 1920 içinde öldü ve Kremlin’in duvarlarına gömülen tek Amerikalı oldu. Onun, Ekim Devrimi’ni anlatan meşhur kitabı Dünyayı Sarsan On Gün epey heyecanlı ve okunaklı bir kitaptır. Hadiselerin içine çeker okuyanı. Hatta bu kitaptan yola çıkarak 1981’de Warren Beatty tarafından Reds (Kızıllar) adlı film çekilmişti ve o da her daim izlenesi filmlerdendir. Orada John Reed’i Warren Beatty, Mirrors of Moscow adlı eserinde Enver Paşa’dan da bahseden karısı Louise Bryant’ı ise Diane Keaton oynamıştı. Bryant’a Reed’in “yokluğunu aratmayan” Nobelli oyun yazarı Eugene O’Neill’i ise Jack Nicholson canlandırmıştı. Nereden aklıma geldi bilmiyorum: Enver Paşa’nın karakalem çizimlerini ilk gördüğümde şaşırdığımı hatırlıyorum.