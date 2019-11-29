Doğmamışlığa Övgü

ebû mansûr e’l-venezî yel değirmeni görmedi, hiç kitap okumadı, şarkı dinlemedi, yürümedi, okula gitmedi, âşık olmadı, babasının kucağına oturmadı, âile büyüklerini görmedi, annesi de öpmedi onu hiç, bayramlarda el de öpmedi, tanrıya inanmadı bir kez bile, peygamberlerin adını duymadı, uzay gemisi görmedi, telefon kullanmadı, güz günü yeni yağmış havada toprağı doldurmadı ciğerlerine, evlenmedi, çalışmadı, çoluk çocuk sâhibi olmadı ki karısını dövsün evlâdını sevsin, en sevdiği dizinin sıradaki bölümünü kaçırmamak için koşuşturmadı, patron nedir bilmedi ve mobbinge de uğramadı, güzel bir takım elbise alabilmek için para biriktirmedi, bankalardan kredi çekmedi, evine haciz gelmedi, evi de olmadı gâlibâ, kavga etmedi, adam dövmedi, dayak da yemedi, hiç kimse adıyla seslenmedi ona ve bunun için bir adı olduğuyla adının ne olduğunu hiç bilmedi, adını biz verdik, cennetten kovulmadı, tufana tutulmadı, ibâdet etmedi, tartışma programı izlemedi, inanmazsınız, alışveriş de etmedi, fatura ödemedi, alacaklılarından kaçıp borçlularının peşine düşmedi, aşırı-yoruma da düşmedi, sosyal medyada kahve fotoğrafı paylaşmadı, kahve de içmedi, herkesi korkutmak için çekilen filmlerden korkmadı, araba sürmedi, arabaya binmedi, bombalı saldırı haberleriyle kahırlanmadı, eylemlere katılmadı, seçimlere de, kahvehânelerde kimseyle tartışmadı, oyun oynamadı, futbol takımı tutmadı, yeni yeni kişilerle tanışmadı, intihâr etmeyi düşünmedi, kimliğine bakıp “bu hapishâne giriş kartım,