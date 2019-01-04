NASIL BİLİRDİNİZ?

Hüzne gark olan bahtımızı hohlayarak ovuşturacağımız günlerin arefesindeyiz. Yakın zamanda ilk aklar düşecek şehrin bâkir tepelerine. Şimdi ise hafifçe esen soğuk bir rüzgâr öpüyor endişe yüklü suratımızı. Semalarımızda epeydir dolaşan bulutlar bu kez karaya çalıyor ve en hazırlıksız anımızda boşaltıyor kasvetini üzerimize sağanak sağanak… Çevremizdeki tanıdık simâlar korunaklı yerlere kaçışırken biz yine rahmet bilip tutuluyoruz bir güzel. Üstümüz başımız perişan, morallerimiz bozuk. Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen, bir zaman önce seninle adımladığımız yolları yâd etmek isteği ağır basıyor bende. Giriyorum alelâde bir sokağa, tutuyorum bir ucundan mazinin. Öyle ya, bizde hâtırası büyük bu şehrin. Tutmamla, beni çepeçevre sarması bir oluyor. Ürpertiyle karışık bir titreme çevreliyor bedenimi; akislerini tüm hücrelerimde hissediyorum. Biraz hayâl, biraz gerçek, sen beliriyorsun yamacımda.

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