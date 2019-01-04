Mânidâr Edatlar Ansiklopedisi 5. Cilt: Rağmen

Hayat, tuhaf bi’şey be kardeşim…

Etrafına bir bak; ya çok değerli şeyler -veya kimseler- genelde hak ettiği işlevi elde edememiştir ya da aksine en kritik, en görkemli işlevleri üstlenmiş şeyler -veya kimseler-, çoğunlukla incir çekirdeğini dolduracak kadar bile değere sahip değildir.

Değer ile işlev, birikim ile itibar, hüner ile statü, sanıldığının -veya ahlak nutuklarında uzun uzadıya anlatıldığının- aksine her zaman bir arada, kusursuz bir simetriyle ya da adil bir denklem içerisinde bulunmuyor yani.

Bakınız: Dunning-Kruger Sendromu…

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