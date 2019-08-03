Dede Korkut’un Türkistan Nüshası Üzerine İlk Okuma Notları

Dede Korkut’un bilinen iki nüshasından sonra hiç beklenmedik bir zamanda yeni bir metnin bulunduğu haberi duyulunca tatlı bir heyecan kapladı ortalığı. Bilmem ki benden başka amatör Türkoloji okuyucuları da daha evvelki büyük buluşlara şahit olma hayali kurmuş mudur? İlla ki kurmuşlardır. Orkun Kitabeleri’nin, Divan-ı Lügati’t Türk’ün veya Dede Korkut’un öteki nüshalarının bilim âlemine ilân ediliş sahnesini hayal etmek çok da orijinal bir şey değil sanırım. Yeni nüshanın bulunduğu haberi bir anda hepimizi işte bu hayallerimize doğru sürükledi. Heyecanla yeni bulunan metinden bir fotoğraf görmeyi, bir kaç satır okumayı bekledik. Allah’tan nüshayı bulan Veli Muhammed Hoca, pek çok kişiye pdf’ini göndermişti ve onlar da ilk yayını yapma yarışına girdiler de uzun süre beklemeden Dede Korkut’a kavuştuk. Prof. Dr. Metin Ekici (Ötüken Neşriyat), Yusuf Azmun (Kutlu Yayınları) ve Nasser Khaze Shahgoli-Valiollah Yaghoobi-Shahrouz Aghatabai-Sara Behzad’tan oluşan komisyonun (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Haz. 2019) yakın tarihlerde çıkan üç çalışması ile Dede Korkut yaklaşık iki yüz sene sonra yeniden soy soyladı, boy boyladı.

İlk bakışta Prof. Dr. Ekici ve Azmun’un çalışmaları benzer bir metotla yapılmıştı. Her iki çalışma da tıpkıbasım, transkripsiyon, metin aktarma, dizin ve sözlük bölümleri ile yeni nüshayı bilim âleminin çalışması için hazır hâle getirerek neşretmişti. Komisyonun çalışması ise metin aktarma yerine diplomatik metin tercihi yapmıştı. Asıl büyük farkı ise yeni nüshanın dil özelliklerinin çalışılmış olması idi.

Prof. Dr. Ekici ile Azmun’un hemen hemen birbirine çok yakın iki çalışmasında ise en belirgin fark, Azmun’un çalışmasında iki yeni boy, Ekici’nin çalışmasında ise bir yeni boy olduğu tespitinin yapılması idi. Bundan başka her iki çalışmanın Ötüken Neşriyat ve Kutlu Yayınları’nın baskı ve dizgi kalitesi farklarından oluşan ayrılıkları var ki kitapseverler onu konudan bağımsız olarak takdir ederler. Ben amatör bir okuyucu olarak metinle ilgili ilk okuma notlarımı paylaşmak istiyorum: