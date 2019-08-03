Virân eylesen âbâd yurdumu

güler geçerim, ötesi var mı?

Zapt’et çevirip cümle ordumu,

yiğit kişinin bitesi var mı?

Bir kal’a gövdem, o istilâdan,

bir kal’a, sûru altun cilâdan.

Kaçar mıyım hiç, azgın belâdan,

güler geçerim, ötesi var mı?