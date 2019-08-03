Güler Geçerim Ötesi Var mı?

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Virân eylesen âbâd yurdumu
güler geçerim, ötesi var mı?
Zapt’et çevirip cümle ordumu,
yiğit kişinin bitesi var mı?

Bir kal’a gövdem, o istilâdan,
bir kal’a, sûru altun cilâdan.
Kaçar mıyım hiç, azgın belâdan,
güler geçerim, ötesi var mı?

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