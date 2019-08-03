Ağustos 2019Şiir Güler Geçerim Ötesi Var mı? Yazar Hakan İlhan Kurt - 3 Ağustos 2019 0 10 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Virân eylesen âbâd yurdumu güler geçerim, ötesi var mı? Zapt’et çevirip cümle ordumu, yiğit kişinin bitesi var mı? Bir kal’a gövdem, o istilâdan, bir kal’a, sûru altun cilâdan. Kaçar mıyım hiç, azgın belâdan, güler geçerim, ötesi var mı? Yazının devamı Ayarsız dergisinde Ayarsız dergisini kitapçılardan edinebilir veya Abonelik formunu doldurarak adresinize getirtebilirsiniz. Abonelik Formu