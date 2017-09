Bizim Mahallenin CEO’su

Hasbelkader büyükçe -meselâ kârlılık bakımından adı Türkiye’nin ilk 100-200 şirketi arasında sayılan- bir şirketiniz ya da şirketler topluluğunuz, holdinginiz falan var ise muhtemelen bir CEO’nuz da vardır.

“Büyük şirketin mi var, CEO’n var!” y3ani.

Chief Executive Officer…

Genel müdürün az ilerisinde, icra kurulu başkanı gibi biraz daha gelişkin yetkilerle donatılmış kişi…

Yok eğer şirket-holding vesaire ticarî teşekkülün sahibi değilseniz yanınızda yörenizde bir CEO bulundurmanız da gerekmiyor demektir…

Ama başka bir sebeple öyle birini tanıyor olabilirsiniz. Medyadan mesel3a…

***

Hadi, bugüne dek bir Chief Executive Officer ile tanışıp tokalaşmış olanlarınız elini kaldırsın.

(?)

Biliyorum, çok ama çok azımız kaldırdık elimizi.

Capital dergisinin yayımladığı -benim de yayımlanışından epey sonra okuduğum- bir araştırma raporuna göre Türkiye’de çalışanların on binde 2’si ile on binde 4’ü arası, küresel veya ulusal çaplı büyük şirket ve holding çalışanı. Dolayısıyla işi gereği bir CEO ile ilişki içinde olma ihtimali bulunan kişilerin tüm çalışan nüfusa oranı da o kadar: On binde 2 ile on binde 4 arası.

Diğer çalışanlar, geleneksel iş örgütlenmesi içerisinde “müdür, müdür yardımcısı, genel müdür, genel müdür muavini” gibi yöneticilerle muhatap.

Hoş, CEO’ların alt kademelerinde de bu ünvanlarla çalışanlar bulunuyor; ama en tepede geniş yetkili bir icra kurulu başkanının var olup olmamasıdır bu yazıda iki adım öne çıkan mesele…

Niye öyle?