VE ona inat dimdik durduğumuz kahpe Eylül de geldi. Gerçi otuz yaşından daha genç nüfus –ki istatistik kurumuna göre nüfusun tam yarısı- için zâlim Eylül hikâyesi ancak adı Eylül olan bir eski manita senaryosunda mümkün olabilir. Düşünsene bir sahte hesap açmışsın ince ince Eylül’ü stalkluyorsun ve Eylül’ün kahpe olduğu kanaatine varıyorsun. Eğer başınızdan böyle bir şey geçerse diye buraya birkaç dize bırakayım:

“ve kahpe Eylüllerin elleri yapışırken yakalarımıza biz Turan’a bakıp gülüyorduk…”

“ve zâlim bir Eylül türküsü çınlarken kulaklarımızda, inadına dik vuruluyordu boynumuz…”

“ve Eylül’ün çarkları ezerken kemiklerimizi, durmadan haykırıyorduk biz kazandık, biz kazandık.” Gördüğünüz gibi algoritma belli siz de kolayca yazabilirsiniz bunlardan. Ama aralara algısız yaşanmışlıklar, düş kırıklığının retoriği gibi şeyler serpiştirmeyi ihmal etmeyin.

VE olağanüstü hâl devam ediyor.