Abbasîlerin Türk Askerleri: Samarra Şehrinde Yaşanmış Masal Tadına Bir Gerçeklik

Uzun zaman öncesinden, Abbasiler döneminden unutulmaya yüz tutan bir öykü bu. Pek dillendirilmemiş, kısmen unutulmuş, çoğu kez de eksik anlatılmış bir öykü. Masal olsa inanılacak ama gerçek olduğu söylendiğinde itibar edilmeyen bir öykü. Biraz masal tadında anlatmanın yakışacağı bir tarihî gerçeklik aslında…

Çok uzun zaman önce, 8. yüzyılda Abbasiler başkentleri Bağdat ile gurur duyarak yaşamakta imişler. Selefleri Emevilerden çok daha başarılı olmak, fetihleri ile tarihe geçmek istiyorlarmış. Takvimler 833 yılını gösterdiğinde başa halife olarak Mutasım geçmiş. Mutasım’ın babası Harunreşid annesi ise Türk asıllı cariye Meride imiş. Mutasım’ı küçük bir çocukken annesi, kulağına ilginç masallar fısıldayarak uyuturmuş. Atlarından düşmeyen, okları hedeften şaşmayan, kılıçları kıldan keskin askerlerin olduğu masallar… Barış zamanı sakin duran, savaş zamanı aslana dönen askerlerin olduğu masallar… Annesinin diyarından masallar…