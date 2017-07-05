ULUSLARA İLİŞİLÇİ’nin DERS NOTLARI

Açılma Politikası (infitah policy): Mısır’a dış yardım sağlayabilmek, komşu Arap sermayesinin ve yabancı yatırımların Mısır’a gelmesini kolaylaştırmak amacıyla Nasır’dan hemen sonra iktidara gelen Enver Sedat tarafından 1974’te uygulamaya konulan devlet politikası.

Ad absurdeo: Uluslararası antlaşmaların yorumlanmasında kullanılan yöntemlerden biri. Buna göre antlaşma yorumları anlamsız ve saçma olamaz. Devlet kurtarıyoruz oğlum! İşiniz gücünüz mavra!

Addis Ababa Konferansı (22-25 Mayıs 1963): Addis Ababa’yı duyunca gâvurlardan biri yine müzik listelerinin zirvesinden inmeyecek bir şarkı yapmış, dünyanın bir ucunda eğlenceli bir festival düzenlenmiş, efendime söyleyeyim yeni bir içeceğe isim bulunmuş gibi hissediyorsunuz ama Afrika Birliği Örgütü (OAU)’nün kurulduğu uluslararası konferans imiş kendileri.

Airborne:

1.Uçakla taşınan kara kuvvetleri.

2.Piyade askerlerin hava yoluyla nakli.

3.Alternatif süper kahraman ismi.

Alfabetik Düzen-Alphabetical order: Diplomatik törenlerde öncelik sırasını ya da oturum başkanlığı makamı gibi önemli koltukların sahibini belirlenmek için kullanılan bir yöntem. “Momoçu ülkesinin haşmetmeapları! Adınız “z” ile başlıyor, biz n’apalım?

Amerikan Liderliği Modeli Teorisi-American leadership model theory: Uluslararası sistemdeki aktörlerin tüm eylemlerinin ABD’nin liderliği ve inisiyatifine bağlı olduğu yönündeki görüş.