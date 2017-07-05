İntikam diyorum,

ve intikama yemin ediyorum.

Muhammedîlerin Tanrısı kendine “el Müntekim” dedi

İsevîler en kahraman olanlarını İsa’nın intikamına yolladılar.

Kuduz bir köpek gibi ağzımdan salyalar akıtarak

ve dişlerimi çıkarıp sonra hırlayarak değil,

tıpkı evlâdını yitirmiş bir baba gibi

Habil’in babası Âdem kadar naif ve çâresizce

ve çaresizliğimden…

-en çokta çâresizliğimden- intikam diyorum.

İlikleri iliklerim kadar Asyatik,

gözlerinde bakışlarımdaki bıçkınlık,

koynuna alev alev yanan bir şarapnel parçası alıp

ve onu bir nişan belleyip, sarılıp anasına sarılır gibi

yüreğimi kavuran o çocuğun hatrına intikam diyorum.

Elimin titremesi, göz kırpmam, nefes almam kadar içgüdü

yağmurdan sonra toprak kokusunu içime çekmem kadar içten,

çâresizce bir sevgilinin gidişi ardından yutkunur gibi içime…