Mamak’tan Batıkent’e Helenistik Tekerlek
Vuuuuuurrrhhh, tar tar tar tar, tıs, tısssss, piuffff…
Yanaşmış, kapısını ikinci bahar yaşamak için ölmemekte direten dedenin, sınır ötesi operasyonla, dolandırılmak üzere yurda getirdiği Kim Kardashian’dan hallice geline gönlünü açtığı gibi açmıştı; dünyanın en kozmopolit vâsıtası.
Kesif koku… Kesif Anadolu kokusu, ayazla teneşir soğukluğuna ulaşmış burun deliklerinden giren Yozgat, Çorum, Çankırı, Sivas ve dahi tarhananın antibiyotik sayıldığı tüm şehr-i irfanın kokusu sıcakça ilerleyip nöronları uyardı. Beyin “Dur” dedi, “inanma! Değişecek! İrfan icaba göre gelişecek, doğu batıya doğru istikâmet aldıkça Helenizm 21. yüzyılda her gün 220 numaralı bu otobüste vuku bulacak.”