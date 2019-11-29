İçindeki İçindedir

-Ruh adama söz ver!

– Ruh adama söz veriyorum uslu çocuk olmayacağım. Efendi görünümlü alçak olmayacağım.

– Aferim, git elini yüzünü yıka. Ancak böyle dayak yiye yiye öğreniyorsun.

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1492 miladi senesinde, Amerika kıtasının sahipleri olan kızılderililer, Kristof Kolomb’u denizde kayıpken, keşfettiler.

Ahmet Kubilay

Son zamanlarda ana dilimden kesinlikle kopmamakla birlikte biraz dedelerimin diliyle okuyup yazıyorum. Okuyor, yazıyor, pis kokulu böcükler gibi ufkumuzu işgal eden, tavanlarımıza sinen, zemini çasçamur berbat eden avamın dilinden uzak duruyorum. Bir rahatım, ne kadar rahatım; sormayın. Oh, dünya varmış. Hatta evren, çoklu evrenler de hakikaten var imişler. O kadar mı gümrah, bu kadar mı aşkın olunur. Sözüm meclisten dışarı, şu istemeden bahsettiklerimin topunu Allah cennetine vasıl etsin inşallah. Amin. (Eşşek cenneti de mecazi bir cennet değil miydi? Zaten bunların sorunları da cenneti, huzuru, rahatı bu dünyada aramaları. O zaman bulsunlar efendim. “Anadolu irfanı”ndan süzülen bir deyimle: “Bize uzak, Allah’a yakın olsunlar.”)