Elma Dağı Güncesinden

1.Bir doğu seyahatinin hatıralarını topladığım küçük defterimi buldum. Hasan Erimez’in tabiriyle, “İslamcıların, memleketi kocaman bir köy tekkesine çevirmeden önceki güzel, modern ve laik zamanlarımız”a ait, şimdilerde turistik bir faaliyet olarak icra edilen Doğu Ekspresi’nin çetin ama keyifli seyirlerinden birinde düşülmüş notlardan müteşekkil… Elma Dağı’nda deray eden trenin tekrar raylara konulması esnasında tüttürülen sigaraların dumanına karışıp buz kesen havada dağılan titrek sözcüklerin sonradan muntazaman geçirildiği bir defter… İstasyonlara varış ve istasyonlardan kalkış saatleri de kaydedilmiş; ama en etli metin bu raydan çıkma esnası ve sonrasına dair, oradan tensik ve tanzim ederek aktarıyorum, bir yadigâr-ı samimane:

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