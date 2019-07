her an azar azar ölürdü adam

ve bu ilk günden bu yana

hep böyle olurdu

her an azar azar ölürdü aslında

yaşadığını zanneden her insan

ki zaten Tanrı’nın lügatinde

ölmek diye geçerdi yaşamak

câhildi adam

az buz değil çok câhildi

yani nereden gelip nereye gittiğini

hangi insan bilmez ki?

o bilmezdi

ve dinlemezdi de

bilirim diyenlerin yedikleri herzeleri