Şimdi istediğin kadar yüzünü çevir bu ayaz kış gününe

Kıçın donacak, çâresiz

Ki bizler götünü kurtaran furyanın bir alt modeliydik

üretim bandında şu ahir beşer âlemin

Bu yüzdendir, kedileri köpeklerden daha çok sevişimiz

Bu yüzdendir, tüm fotoğraflarımız renk körü azizim.

Şimdi boşalıyorken savaş meydanları insan yığınlarından,

inleyerek, zevkle

Kazanmak ne mümkünken bir gram uslu zehiri

Ne kadar çekip gitmek istesen de,

çıkarıp atmak istesen de üstündeki kanı

Doğumdan biraz eksik, ölümden daha tam;

kalıp azizim sonuna kadar savaşmalı.