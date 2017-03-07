Şimdi istediğin kadar yüzünü çevir bu ayaz kış gününe
Kıçın donacak, çâresiz
Ki bizler götünü kurtaran furyanın bir alt modeliydik
üretim bandında şu ahir beşer âlemin
Bu yüzdendir, kedileri köpeklerden daha çok sevişimiz
Bu yüzdendir, tüm fotoğraflarımız renk körü azizim.
Şimdi boşalıyorken savaş meydanları insan yığınlarından,
inleyerek, zevkle
Kazanmak ne mümkünken bir gram uslu zehiri
Ne kadar çekip gitmek istesen de,
çıkarıp atmak istesen de üstündeki kanı
Doğumdan biraz eksik, ölümden daha tam;
kalıp azizim sonuna kadar savaşmalı.