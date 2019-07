Kendi Kendine, Taşrada ( XIII ) – hakikatin-hepten-ölümü

“İdeolojinin dışına çıkmak acıtır.

(…) Özgürlük acıtır.”

Slavoj Žižek

HAKİKAT-SONRASI.* İzleyen okur anımsar kolaylıkla: They Live (1988): Žižek, on birinci parçada da bir iki bölümüne değindiğim The Pervert’s Guide to Ideology (2012) adlı (belgesel)filmin oldukça çarpıcı girişinde, “Hollywood’un sol kanadının unutulmuş başyapıtlarından biri” olarak nitelendirdiği bu bilim kurgunun -yanılmıyorsam- en uzun süren sahnesine dikkat kesiliyor. Söz konusu sahnenin öncesinde, filmin başkahramanı evsiz proleter John Nada, terk edilmiş bir kilisede içi güneş gözlükleriyle dolu ilginç bir kutu buluyor ve onlardan birini takıp Los Angeles sokaklarında dolaşırken, bu gözlüklerin gerçek işlevinin ‘ideoloji eleştirisi’ olduğunu fark ediyor.