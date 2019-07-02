Herkes Tükeniyor Bir Şekilde…

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“Herkes farklı şekilde tükeniyor bu hayatta.

Kimi doğru insanı beklerken tükeniyor, kimi yanlış insana katlanırken…

Ve herkes, bir şeyin bedelini ödüyor yine bu hayatta.

Bazıları seçtiklerinin, bazıları da seçemediklerinin bedelini ödüyor…”

Bir ozan böyle diyor.

Hayatın şiirce özeti bu…

Bununla birlikte elbette sıklıkla yaşadığımız ve kanıksadığımız tükenişler değil de nadiren işitip etkilendiğimiz yeniden doğuşlar kararlarımızı yönlendiriyor, ilham veriyor bize. Onlar bizi hayata bağlıyor:

Tanık olduğumuz bazı inanılmaz iyileşmeler

Bazı şaşırtıcı ayağa kalkışlar

Bazı sürpriz toparlanmalar, son anda kendine gelişler

Bazı ‘umulmadık pik yapışlar’ hikâyenin ayrıntılarından ötürü o kadar anıtsal bir hâl alıyorlar ki aynı hikâyeler, içlerindeki bütün iyileri de birer kahramana dönüştürüyorlar.

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