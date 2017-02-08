“Sağa Neyi Paylaşacaklaruni Sorayilar” – Paçebûki mi, Yoğisa Tifitteri mi?
Ula uşaklar!
Nasisunuz, eyi misunuz? Dağa bellî deyil mi? Ne vakît bellî olacak; musalla masasinda mi?
Bağa sorayiler; ne ediysun? Diyirum olara ki “Emaneti gezdiriyrum”. Diyiler ki “Emanet emin ellerde mi?” İşte oni bilmeyrum.
Eskiden yıllari iki – iki sayaridum. 72’den sora artuk saymayrum. 40 senedur İslam & Muslumân, isyân & iman tekellum ettuğumdan midur kalubum inceldi. Sîh sîh hasta oliyurum. Sovuğa karşi saygusuzluk olmasun deyi onumi bilâ ilikliyrum. Hatta kîşun tesettura bilâ giriyrum ama her deyman ayakta tuş olmaktan kurtulamayrum. Geçen ayi pas geçtik, kusura kalmayin.
Haçan hamsi kuşlari; “Oyle bîkmuşum ki kendumden” 2016’yi erken kapattum. Paktum şeğit, paktum patlama, paktum suyikast. Paktum artuk bakamayrum, çıkari attum araluk ayini takvimlerdan.
Şeğit çenazeleruni kaldurmaktan anamuz ağladi milletça. Lâkin şeğit analaruni gôre gôre ruhum da yarum yarum çîkti canumdan. Gena 72’ye kadar saydum; dağa ote saymayi bilmiyrum dedum piraktum.
Bi yandan sattuk Amarika’nun anasini, Gûvenli Bolge’da el-Bâb’a ilerliyruz. Ordan Menbiç’e geçup atamuz Suleyman Şah’un mezarini yeniden inşa edecoğuz işşallah. Hebir yandan memleketumuzun ortasi – kenari kalmadi; her yanina saldıri olabiliyi. Aşağida Gûvenli Bolge kurayruk ama yukarida gûvenluk zaafi arttukça artayi.
Neysa muğteremlar!
Gelelum va’z u nesihatumiza… Haboyle genel gidişati anlatiyrum ki kafanuzun basmaduği konilara sizu gazlayip gosterilara katmasunlar. Yoğisam mevlût okinacak, tağuk-pilav dağitiacak dediler mi haldur haldur saldurursun. Kimun kamyoninun kasasina oturduğuni bilem anlamazsun o binam.