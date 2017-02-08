“Sağa Neyi Paylaşacaklaruni Sorayilar” – Paçebûki mi, Yoğisa Tifitteri mi?

Alıntılar

Çağın en büyük yanılgılarından biri, yoğunlukla çalışkanlığı aynı şey sanmak…

Ne kadar yoğun gözükürsek ve bundan da ne kadar yakınırsak o kadar çalışkan gözükeceğimize inandırmışız kendimizi.

Maalesef!