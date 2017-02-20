-7.1 C
Ankara
Pazartesi, Şubat 20, 2017
Anasayfa Abone Ayarsız Yıllık Abonelik
abonelik

Ayarsız Yıllık Abonelik

5 5 üzerinden 1 müşteri yorumuna dayanarak
(1 müşteri yorumu)

90,00  / yıl

12 Aylık abonelik istenilen aydan başlatılabilir.

TC Kimlik no sadece abonelik fatura işlemleri için gereklidir.

Abonelik takibi site üzerinden yapılıp bitiminde kolaylıkla devam ettirilebilir.

Kategoriler:
Kredi kartları

1Ayarsız Yıllık Abonelik için müşteri yorumu

  1. 5 5 üzerinden

    (Doğrulanmış Kullanıcı):

    Bir sonraki sayıyı sabırsızlıkla bekleten dergi. Umarım yayın hayatınız uzun olur da siz değerli yazarlarımızdan uzak kalmayız. Aboneliğimi az önce yeniledim. Teşekkürler.

    • :

      Biz teşekkür ederiz

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri

TaksitAylıkToplam
190₺90₺
246.58₺93.15₺
331.41₺94.23₺
423.83₺95.31₺
519.28₺96.39₺
616.25₺97.47₺
714.08₺98.55₺
812.45₺99.63₺
911.19₺100.71₺
TaksitAylıkToplam
190₺90₺
246.58₺93.15₺
331.41₺94.23₺
423.83₺95.31₺
519.28₺96.39₺
616.25₺97.47₺
714.08₺98.55₺
812.45₺99.63₺
911.19₺100.71₺
TaksitAylıkToplam
190₺90₺
246.58₺93.15₺
331.41₺94.23₺
423.83₺95.31₺
519.28₺96.39₺
616.25₺97.47₺
714.08₺98.55₺
812.45₺99.63₺
911.19₺100.71₺
TaksitAylıkToplam
190₺90₺
246.58₺93.15₺
331.41₺94.23₺
423.83₺95.31₺
519.28₺96.39₺
616.25₺97.47₺
714.08₺98.55₺
812.45₺99.63₺
911.19₺100.71₺
TaksitAylıkToplam
190₺90₺
246.58₺93.15₺
331.41₺94.23₺
423.83₺95.31₺
519.28₺96.39₺
616.25₺97.47₺
714.08₺98.55₺
812.45₺99.63₺
911.19₺100.71₺
TaksitAylıkToplam
190₺90₺
246.58₺93.15₺
331.41₺94.23₺
423.83₺95.31₺
519.28₺96.39₺
616.25₺97.47₺
714.08₺98.55₺
812.45₺99.63₺
911.19₺100.71₺
TaksitAylıkToplam
190₺90₺
246.58₺93.15₺
331.41₺94.23₺
423.83₺95.31₺
519.28₺96.39₺
616.25₺97.47₺
714.08₺98.55₺
812.45₺99.63₺
911.19₺100.71₺

Diğer Kartlar

Tüm bankaların kartları ile visa/mastercard/amex tek çekim (taksitsiz) ödeme yapabilirsiniz.
Mart 2016 da yayın hayatına başlayan Ayarsız Dergisi, fikir, kültür, sanat ve edebiyat dünyasına yeni bir soluk katmayı hedefliyor.
Bizimle iletişime geç: bilgi@ayarsiz.net
© Ayarsız Dergi. Tüm hakları saklıdır. Tasarım Hasan M. Bulut
Sepetiniz boş