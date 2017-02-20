Ayarsız Yıllık Abonelik
90,00 ₺ / yıl
12 Aylık abonelik istenilen aydan başlatılabilir.
TC Kimlik no sadece abonelik fatura işlemleri için gereklidir.
Abonelik takibi site üzerinden yapılıp bitiminde kolaylıkla devam ettirilebilir.
1Ayarsız Yıllık Abonelik için müşteri yorumu
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Taksit Seçenekleri
|Taksit
|Aylık
|Toplam
|1
|90₺
|90₺
|2
|46.58₺
|93.15₺
|3
|31.41₺
|94.23₺
|4
|23.83₺
|95.31₺
|5
|19.28₺
|96.39₺
|6
|16.25₺
|97.47₺
|7
|14.08₺
|98.55₺
|8
|12.45₺
|99.63₺
|9
|11.19₺
|100.71₺
|Taksit
|Aylık
|Toplam
|1
|90₺
|90₺
|2
|46.58₺
|93.15₺
|3
|31.41₺
|94.23₺
|4
|23.83₺
|95.31₺
|5
|19.28₺
|96.39₺
|6
|16.25₺
|97.47₺
|7
|14.08₺
|98.55₺
|8
|12.45₺
|99.63₺
|9
|11.19₺
|100.71₺
|Taksit
|Aylık
|Toplam
|1
|90₺
|90₺
|2
|46.58₺
|93.15₺
|3
|31.41₺
|94.23₺
|4
|23.83₺
|95.31₺
|5
|19.28₺
|96.39₺
|6
|16.25₺
|97.47₺
|7
|14.08₺
|98.55₺
|8
|12.45₺
|99.63₺
|9
|11.19₺
|100.71₺
|Taksit
|Aylık
|Toplam
|1
|90₺
|90₺
|2
|46.58₺
|93.15₺
|3
|31.41₺
|94.23₺
|4
|23.83₺
|95.31₺
|5
|19.28₺
|96.39₺
|6
|16.25₺
|97.47₺
|7
|14.08₺
|98.55₺
|8
|12.45₺
|99.63₺
|9
|11.19₺
|100.71₺
|Taksit
|Aylık
|Toplam
|1
|90₺
|90₺
|2
|46.58₺
|93.15₺
|3
|31.41₺
|94.23₺
|4
|23.83₺
|95.31₺
|5
|19.28₺
|96.39₺
|6
|16.25₺
|97.47₺
|7
|14.08₺
|98.55₺
|8
|12.45₺
|99.63₺
|9
|11.19₺
|100.71₺
|Taksit
|Aylık
|Toplam
|1
|90₺
|90₺
|2
|46.58₺
|93.15₺
|3
|31.41₺
|94.23₺
|4
|23.83₺
|95.31₺
|5
|19.28₺
|96.39₺
|6
|16.25₺
|97.47₺
|7
|14.08₺
|98.55₺
|8
|12.45₺
|99.63₺
|9
|11.19₺
|100.71₺
|Taksit
|Aylık
|Toplam
|1
|90₺
|90₺
|2
|46.58₺
|93.15₺
|3
|31.41₺
|94.23₺
|4
|23.83₺
|95.31₺
|5
|19.28₺
|96.39₺
|6
|16.25₺
|97.47₺
|7
|14.08₺
|98.55₺
|8
|12.45₺
|99.63₺
|9
|11.19₺
|100.71₺
Tüm bankaların kartları ile visa/mastercard/amex tek çekim (taksitsiz) ödeme yapabilirsiniz.
Meteoumit (Doğrulanmış Kullanıcı) – :
Bir sonraki sayıyı sabırsızlıkla bekleten dergi. Umarım yayın hayatınız uzun olur da siz değerli yazarlarımızdan uzak kalmayız. Aboneliğimi az önce yeniledim. Teşekkürler.
Ayarsız – :
Biz teşekkür ederiz